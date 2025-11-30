Défaite du RSCA Futures... et expulsion d'un joueur qu'on imaginait pourtant en équipe A

Les choses ne s'arrangent ni pour le RSCA Futures, ni pour Yasin Özcan. Le défenseur prêté par Aston Villa a été expulsé.

Le RSCA Futures n'y arrive décidément pas. Les jeunes anderlechtois ont été battus sur la pelouse du Lierse SK, qui n'avait pourtant pas gagné depuis six matchs. Du côté du RSCA, cela fait désormais sept rencontres sans victoire.

Un seul but, signé Matuta en première période, aura suffi aux Pallieters pour s'imposer (1-0). En seconde période, le Lierse a pourtant reçu l'opportunité de faire le break, mais ne l'a pas saisie sur penalty. Adinany s'est loupé.

Özcan exclu avec le RSCA Futures

Ce penalty, il a d'ailleurs été concédé par un certain Yasin Özcan, qui a été exclu pour sa faute sur le même Adinany. Une nouvelle déception pour l'international turc, prêté par Aston Villa mais qui peine décidément à s'imposer au Sporting.

🟥 | Yasin Özcan moet het veld verlaten voor deze overtreding in het strafschopgebied. 😬📦 #LIEAND pic.twitter.com/MLzhOayBuS — DAZN België (@DAZN_BENL) November 29, 2025

Lire aussi… Duel des Kindermans en Challenger Pro League : "Son cœur est trop mauve pour partir"›Özcan n'a en effet pas encore reçu la moindre minute de jeu en équipe A. Prêté par les Villans au RSCA, il arrivait comme une option pour renforcer la défense de Besnik Hasi, mais évolue désormais en Challenger Pro League, lui qui est estimé à 7,5 millions d'euros et compte 15 caps avec la Turquie.

Même suite à la blessure de dernière minute de Lucas Hey le week-end dernier à la RAAL, Hasi n'a pas aligné Özcan, qui ne convainc visiblement pas non plus en D1B. Restera-t-il à Anderlecht pour la seconde partie de saison ?