Pourquoi Bruges a laissé filer Senne Lammens : "C'était clair qu'il atteindrait le top"

Senne Lammens se révèle aux yeux du monde sous les couleurs de Manchester United. Mais avant de percer à l'Antwerp, il a été formé à Bruges, qui l'a laissé filer.

De 2014 à 2023, Senne Lammens a porté les couleurs du Club de Bruges. Mais après avoir fait toutes ses classes chez les Blauw & Zwart, le jeune gardien de but n'est pas parvenu à s'imposer en équipe A : il a quitté le Stade Jan Breydel avec seulement 4 apparitions au compteur en équipe A.

Pourtant, à Bruges, on croyait fermement en son potentiel. Interviewé par le Manchester Evening News, Hayk Milkon, son ancien entraîneur adjoint au Club (actuellement en poste à Dender), a assuré que les qualités de Lammens étaient connues de tous.

"Il avait un énorme potentiel. Senne était l'un des joueurs qui s'entraînaient le plus chez eux durant le Covid, quand les joueurs ne pouvaient pas s'entraîner collectivement", se rappelle Milkon. "Il a toujours cherché à s'améliorer".

Lammens avait le niveau pour Bruges

Mais ce qui a empêché Lammens de s'imposer à Bruges a été la concurrence : "Sa seule malchance a été que le n°1 soit Simon Mignolet. Et c'était difficile pour Senne de rester n°2. Cela aurait bloqué sa progression. C'était la bonne chose à faire pour lui de partir à l'Antwerp et il y a fait un travail fantastique, c'était superbe de voir à quelle vitesse il s'est adapté".

Maintenant que Mignolet approche de la fin de sa carrière et que Jackers l'a remplacé de façon récurrente dans les buts, le Club pourrait avoir des regrets. "C'était clair pour tout le monde au Club que Senne était un top gardien. Il aurait été parfait pour le rôle de n°1. Ce n'était pas possible car Mignolet était là, mais il cochait toutes les cases lorsque nous analysions les paramètres des performances de gardiens de but", affirme Hayk Milkon.

"Il a reçu sa chance quelques fois avec l'équipe A et a commis 2-3 erreurs, mais c'était clair aux yeux de tous que c'était un top gardien. Ce n'était pas possible de le prolonger car, encore une fois, il y avait Mignolet et vous savez que vous ne pouvez pas bloquer un gars comme ça. Il doit jouer pour progresser", conclut l'ex-adjoint de Nicky Hayen, mais aussi ex-entraîneur du Club NXT et des U18 brugeois.