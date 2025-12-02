Le buteur du RFC Liège, Oumar Diouf, vers un transfert en Pro League cet hiver ?

Arrivé l'été dernier au RFC Liège, Oumar Diouf attire les convoitises en Belgique. Le nom de deux clubs belges de Pro League ressort.

À en croire le journaliste expert mercato, Sacha Tavolieri, Saint-Trond est actuellement en négociations avec le Matricule 4 pour le buteur. Les Canaris sont prêts à proposer un package total d'environ un million d'euros pour le Sénégalais.

Les dirigeants sang et marine en réclament cependant plus. Le RFC Liège demanderait 1,5 million d'euros pour laisser partir son buteur cet hiver. La Gantoise suit également le dossier d'un œil attentif.

Cela rappelle le départ d'un certain Adriano Bertaccini. L'actuel attaquant d'Anderlecht avait quitté le RFC Liège après une demi-saison en terre liégeoise pour rejoindre Saint-Trond.

En 18 matchs, Adriano Bertaccini avait inscrit un total de 11 buts (ndlr, il n'avait pas délivré de passes décisives). Oumar Diouf a de son côté planté huit roses en 17 rencontres et a été à l'assist à deux reprises.

Son dernier but remonte cependant au 25 octobre dernier. Cela fait quatre rencontres de championnat qu'il n'a plus marqué. Le RFC Liège traverse une mauvaise passe avec un match nul suivi de trois défaites. Son départ serait évidemment difficile à combler côté liégeois. Pour le moment, il n'y a qu'un seul autre numéro neuf dans l'effectif. Il s'agit de Frederic Soelle Soelle, qui est prêté par le RWDM.