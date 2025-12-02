Seuls le Standard, le Club de Bruges et Genk ont fait mieux que ce club de Pro League

Seuls le Standard, le Club de Bruges et Genk ont fait mieux que ce club de Pro League
Zulte Waregem affronte l'Union SG en Coupe de Belgique ce mercredi. Le Essevee fait partie des équipes surprises qui, au cours des dix dernières années, ont eu l'occasion de soulever la Croky Cup. Cette saison encore, la Coupe reste la voie la plus courte vers l'Europe.

Zulte Waregem s'était imposé 1-4 lors du tour précédent de la Coupe de Belgique sur le terrain du club amateur Belisia Bilzen. Grâce à cette victoire, l’équipe s’est qualifiée pour les huitièmes de finale, où l’Union SG sera son prochain adversaire.

Le Essevee n’a donc pas grand-chose à perdre. En seizièmes de finale, l’équipe alignait notamment Vossen et Hedl devant, Bostyn dans les buts, tandis que Ujka, Lofolomo et Soglo avaient également reçu une place de titulaire de la part du coach Sven Vandenbroeck.

Zulte Waregem veut jouer sa carte en Coupe de Belgique

"Ce sera un beau match de Coupe, dans lequel nous n’avons rien à perdre. Nous pourrons y aller à visage ouvert pour voir ce qu’il se passera", avait déjà confié l’entraîneur de Zulte Waregem après le match nul contre le Cercle de Bruges.

"Nous commencerons avec une bonne équipe, car la Coupe de Belgique est une compétition importante pour nous et nous voulons en faire quelque chose cette année. Nous y allons donc avec respect", a-t-il ajouté.

Pas de doutes pour Sven Vandenbroeck, même face à l’Union SG

Lire aussi… Le Standard renversé à Dender et éliminé de la Coupe : voici les notes attribuées aux Rouches"Il y aura quelques changements, mais 80 % de l’équipe sera la même." Il ne sera donc pas question de trop faire tourner, même si les joueurs performants à l’entraînement auront certainement une chance de la part du coach. L’entraîneur a aussi ajusté mardi les attentes vers un peu plus de prudence.

Concernant le poste de gardien, Vandenbroeck n’avait pas encore tranché samedi soir — contrairement aux accords qui avaient été établis face au Cercle de Bruges. "Louis Bostyn avait fait un bon match lors du premier tour, mais nous n’avons pas fixé d’accords. Il travaille bien à l’entraînement, nous allons en discuter avec l’entraîneur des gardiens."

Zulte Waregem est un club de Coupe

Depuis que Zulte Waregem a entamé sa renaissance ces vingt dernières années — les débuts sous Francky Dury, avec des joueurs qui avaient encore un emploi en journée, restent sans doute dans les mémoires — l’équipe figure parmi les grands au palmarès de la Coupe.

Le club a remporté la Coupe en 2006 et en 2017. Deux fois donc lors des vingt dernières années. Seuls le Standard de Liège (3x), le Club de Bruges (3x) et Genk (3x) font mieux. Lokeren, Gand et l'Antwerp font aussi bien. À ce titre, le Essevee fait clairement partie des meilleurs parmi les "petits" clubs.

Les top clubs prennent la Coupe de Belgique de plus en plus au sérieux, car le ticket européen qui l’accompagne leur garantit directement une place en phase de groupes européenne, ce qui constitue toujours un joli bonus pour les équipes belges.

C’est donc au Essevee de tenter de créer la surprise mercredi soir. Que l’Union SG soit avide de revanche après la défaite contre Anderlecht ? C’est possible, mais avec la Ligue des champions qui arrive, les Bruxellois devront peut-être aussi réfléchir à leurs priorités.

