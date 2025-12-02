Un premier aperçu avant la Coupe du monde : la Belgique connaît ses adversaires pour la prochaine trêve

C'est officiel, les Diables Rouges affronteront les États-Unis et le Mexique lors de la prochaine trêve internationale.

La fédération belge de football a confirmé la nouvelle sur ses réseaux sociaux ce mardi soir. Qualifiée pour la Coupe du monde 2026 qui se tiendra aux États-Unis, Mexique et Canada, la Belgique se déplacera sur le continent américain avant le tournoi.

Elle se déplacera plus précisément aux États-Unis. Les hommes de Rudi Garcia affronteront les USA le 28 mars 2026 à Atlanta avant de jouer face au Mexique à Chicago le 1er avril.

Ces deux rencontres n'ont évidemment pas d’enjeu. Il s'agit de matchs amicaux en vue du prochain Mondial. Ce déplacement aux États-Unis permettra aux Diables Rouges d'avoir un premier aperçu avant le tournoi qui débutera en juin.

Tirage au sort ce vendredi

La Belgique est déjà certaine de ne pas avoir ces deux adversaires dans son groupe étant donné qu'elle figure dans le pot 1 comme eux. Les adversaires des Diables Rouges en phase de groupe pour le prochain Mondial seront connus ce vendredi à 18h00.

La Belgique figure dans le pot 1 et évite donc d'affronter un très gros morceau. De solides nations comme la Norvège, le Maroc ou la Croatie pourraient cependant être dans le groupe de la Belgique.