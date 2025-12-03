"Peu importe qui on affrontera en quarts" : le héros de la RAAL assume les ambitions du club

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Auteur d'un doublé, Pape Fall savourait son retour comme titulaire. Il dit que ce match lui fait beaucoup de bien et lui redonne confiance.

Pape Fall a été l’homme fort de La Louvière au Beerschot. Pour son retour dans le onze de départ, l’attaquant s’est offert un doublé. Après la rencontre, il avait forcément le sourire : "Cela me fait énormément plaisir d’avoir pu débuter le match après aussi longtemps et d’avoir tenu le coup physiquement."

Le Sénégalais de plus de 2m racontait ce que ces buts représentaient pour lui. "Inscrire un doublé, presque un triplé, me fait du bien et va me donner énormément de confiance pour la suite", confiait-il.

Il est revenu sur ses deux réalisations. "Mon premier but peut paraître compliqué techniquement, surtout pour un attaquant de ma taille", souriait-il. "Mais j’ai profité du fait que mon défenseur ne m’a pas vu pour trouver le chemin des filets." Pour le second, tout a été une question d’anticipation : "Je vois que le gardien n’est pas dans sa cage après son dégagement raté et je n’avais plus qu’à pousser le ballon au fond."

"Peu importe qui on affrontera en quarts"

Malgré sa performance, Fall ne perd pas de vue l’objectif collectif. "Dorénavant, peu importe qui on affrontera en quarts, on essayera de s’imposer", a-t-il assuré. Pas de calculs et pas de peur. La Louvière veut profiter de sa dynamique.

Lire aussi… La Louvière file en quarts de finale de la Coupe de Belgique !Mais avant de penser à la Coupe, l’attaquant a rappelé le match de ce week-end : "Le plus important, c’est ce match de vendredi face à Dender. On doit rapidement se reconcentrer sur cette rencontre qui sera capitale pour La Louvière."

