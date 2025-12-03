Steven Defour est sévère : "C'est une erreur du Club de Bruges"

Le Club de Bruges a annoncé chercher une solution dès cet hiver pour Gustaf Nilsson. Pourtant, selon Steven Defour, les Blauw & Zwart pourraient utiliser les talents du Suédois.

Gustaf Nilsson n'était même pas titulaire en Croky Cup ce mercredi face à OHL, et cela semble désormais clair : l'attaquant suédois, très peu utilisé par Nicky Hayen, peut trouver une porte de sortie dès ce mercato hivernal.

Selon Dévy Rigaux, le Club n'aurait pas besoin d'un attaquant supplémentaire, les buteurs brugeois trouvant facilement le chemin du but. Vermant et Tresoldi, notamment, disputent une très bonne saison, l'un étant devenu Diable Rouge et l'autre étant cité un peu partout en Europe.

Nilsson, utile pour Bruges ?

Mais aux yeux de Steven Defour et Wesley Sonck, analystes pour le podcast 90 minutes, c'est une erreur de considérer Nilsson comme excédentaire. "Je regarde le classement des buteurs et je me dis "oups"", lance notamment Sonck.

"Ils misent sur des jeunes de leur académie plutôt que sur Nilsson. Mais pour moi, c'est une erreur", estime quant à lui Steven Defour. "Tu joues pour gagner. Nilsson, même 5 ou 10 minutes, peut aider. Il est sous contrat, tant qu'il reste dans les clous et est irréprochable, il devrait jouer".

Cette saison, Gustaf Nilsson (28 ans) n'a cependant disputé que... 3 bouts de matchs avec le Club de Bruges. On peut donc concevoir que le joueur lui-même souhaiterait trouver une solution cet hiver...