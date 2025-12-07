Pourquoi Senne Lammens répète le même rituel avant chaque match

Senne Lammens réalise d'excellentes prestations à Manchester United et a un rituel pour le moins surprenant. Le jeune gardien a révélé à Sky Sports pourquoi les chiffres 8 et 24 ont une si grande importance pour lui.

Senne Lammens a effectué un transfert vers Manchester United l’été dernier. Le gardien belge s’y porte particulièrement bien et est devenu un titulaire indiscutable sous Ruben Amorim.

Dans une interview accordée à Sky Sport, Lammens a révélé pourquoi il suit un rituel particulier, ainsi que l’histoire qui se cache derrière. En effet, le gardien joue avec les chiffres 8 et 24 inscrits sur ses gants.

Pourquoi Senne Lammens joue-t-il avec les chiffres 8 et 24 sur ses gants ?

"Quand je grandissais, j’avais parfois des difficultés", commence le Diable Rouge. "J’ai une personnalité très calme, plutôt introvertie. Mais comme tu le sais, en tant que gardien, tu dois parfois t’affirmer, notamment en criant."

Quelque chose qui va à l’encontre de sa nature, mais qui reste un élément essentiel de son rôle. "Tu ne peux pas simplement regarder ce qui se passe. Quelqu’un m’a offert un livre, ‘Alter ego’, c’était son titre. Quand tu entres sur le terrain, tu dois effectuer un changement mental."

"Je suis un grand fan de basket et mon idole était Kobe Bryant, avec sa mentalité exemplaire. Les numéros 8 et 24 sont ses numéros de maillot. Quand j’entre sur le terrain, c’est un rappel de ce basculement mental. Maintenant, c’est devenu un rituel", conclut Lammens.