Le timing est parfait : Ivan Leko et le Club de Bruges retrouvent le sourire

Le timing est parfait : Ivan Leko et le Club de Bruges retrouvent le sourire
Le Club de Bruges a posé ses valises à Marbella pour son stage d'hiver, avec l'objectif de préparer la suite de la saison.

Le Club de Bruges est parti aujourd'hui en Espagne et reviendra en Belgique le 9 janvier. Durant ce stage, l'équipe jouera un match amical contre Sturm Graz, le troisième du championnat autrichien. La rencontre aura lieu le 8 janvier à 15h00.

Reis, Mignolet et Jackers s'entraînent normalement

Les Blauw en Zwart ont terminé leur premier entraînement en Espagne. Le journal Het Nieuwsblad a remarqué que Ludovit Reis, Simon Mignolet et Nordin Jackers ont participé à toute la séance.

Reis sort d'une longue période d'absence après avoir été opéré de l'épaule cette saison. Son dernier match remonte au 5 octobre, une victoire 1-0 contre l'Union Saint-Gilloise.

Mignolet devait faire son retour contre Arsenal, mais il s'est blessé pendant l'échauffement. Avant ça, l'ancien Diable Rouge était à l'infirmerie pour un problème aux adducteurs.


Jackers s’était cassé deux côtes face au Sporting Portugal en Ligue des champions. Si tout se passe comme prévu, ces trois joueurs pourront s’entraîner à fond avec le groupe.

