Romelu Lukaku est clair sur un point concernant Anderlecht : "Ça, on ne va plus le laisser arriver"

Romelu Lukaku explique les étapes qu'il souhaite franchir après sa carrière de joueur. Il souligne vouloir se former de manière large, tout en envisageant d'assumer un rôle à Anderlecht.

Romelu Lukaku explique vouloir se préparer pleinement à sa vie après le football. "J’ai promis à Marc Coucke que j’allais suivre toutes les formations possibles", confie-t-il au micro de Het Laatste Nieuws. Il met en avant sa maîtrise des langues comme un atout, tout en précisant vouloir également suivre la formation en management de l’UEFA.

En parallèle, il travaille à l’obtention de ses diplômes d’entraîneur. "J’espère obtenir après la saison les certificats A et B", explique-t-il, avant d’ajouter : "Plus tard, je veux aussi décrocher la Pro License", afin d’avoir une vision plus claire de son rôle futur.

Des ambitions larges en dehors du terrain

Romelu Lukaku insiste sur le fait qu’il ne souhaite pas se limiter au terrain. "J’ai beaucoup d’expérience en matière de méthodes d’entraînement", souligne-t-il, "mais je veux aussi développer d’autres compétences". Il évoque notamment son désir de mieux comprendre les négociations, afin que le club et les jeunes joueurs soient mieux armés. Selon lui, certaines expériences de transferts passées montrent clairement que "des connaissances supplémentaires sont nécessaires".

L’accompagnement des jeunes talents d’Anderlecht constitue également une priorité. "Je veux aider les jeunes joueurs d’Anderlecht à faire les bons choix", affirme-t-il. Il fait référence à des situations antérieures où certains sont partis trop tôt : "Ça, on ne va plus le laisser arriver maintenant que Marc est plus impliqué."

L’avenir des jeunes talents

Romelu Lukaku rappelle enfin que les jeunes joueurs ont aussi une responsabilité dans leur propre évolution. "Débuter très jeune n’est plus une exception aujourd’hui", observe-t-il, tout en soulignant que l’écart entre la compétition des Espoirs et l’équipe première reste important.



Lire aussi… "Cela ne devrait pas arriver, mais..." : un ancien arbitre donne son avis sur le penalty accordé à La Gantoise›

Il cite enfin plusieurs profils prometteurs : "Des garçons comme De Cat et Sardella ont les qualités pour franchir un cap mais ils doivent le faire par la grande porte, comme nous l’avons tous fait."