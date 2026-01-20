C'est officiel : Karel Geraerts et Reims s'offrent un joueur de La Gantoise

Après une Coupe d'Afrique des Nations convaincante avec le Cameroun, Samuel Kotto quitte officiellement La Gantoise pour s'engager au Stade de Reims. Le défenseur central de 22 ans rejoint le club champenois sous la forme d'un prêt assorti d'une option d'achat.

Avant la Coupe d’Afrique des Nations et l’épisode Marc Brys ayant mené à la nomination de David Pagou, Samuel Kotto n’avait encore jamais été sélectionné avec l’équipe nationale du Cameroun.

Repris à la surprise générale pour la CAN, le défenseur central a signé une compétition convaincante. Il a débuté toutes les rencontres, à l’exception du dernier match de la phase de groupes contre le Mozambique, jusqu’à l’élimination des Lions Indomptables face au Maroc en quarts de finale.

Samuel Kotto quitte Gand pour le Stade de Reims

Pourtant en difficulté à La Gantoise, où il n’avait disputé que huit rencontres de championnat depuis le début de la saison, Samuel Kotto a vu sa cote grimper soudainement. Son bon parcours continental a suscité plusieurs intérêts et l’a rapidement rapproché d’un départ de la Planet Group Arena.

L’information a d’ailleurs été officialisée ce mardi matin. Le défenseur de 22 ans quitte les Buffalos et s’engage avec le Stade de Reims, actuel cinquième de Ligue 2, entraîné par Karel Geraerts.

Samuel Kotto est prêté par La Gantoise avec une option d’achat non obligatoire, estimée à 4 millions d’euros. En cas de levée de celle-ci, l’international camerounais pourrait s’engager jusqu’en 2030 avec le club champenois.



