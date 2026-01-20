Le Racing Genk va-t-il céder un attaquant... à son futur adversaire ?

Le Racing Genk cherche déjà une solution pour Jusef Erabi, qui a perdu sa place dans la hiérarchie depuis l'arrivée de Nicky Hayen sur le banc. Et c'est... le FC Utrecht, le prochain adversaire des Limbourgeois, qui se montre intéressé.

Arrivé l’été dernier en provenance de Hammarby, avec qui il avait affronté Charleroi en Coupe d'Europe, contre un montant avoisinant les quatre millions d’euros, Jusef Erabi voit progressivement son temps de jeu diminuer au Racing Genk. L’attaquant suédois a reculé dans la hiérarchie offensive depuis l’arrivée de Nicky Hayen à la tête de l’équipe première.

Une solution est donc déjà à l’étude pour l’avant-centre de 22 ans, et celle-ci pourrait venir… du prochain adversaire européen des Limbourgeois. Selon nos confrères du Belang van Limburg, le FC Utrecht se serait renseigné sur la situation de l’international suédois.

Jusef Erabi déjà prêté par le Racing Genk ?

Opposé au Racing Genk ce jeudi en Europa League, le club néerlandais souhaite renforcer son secteur offensif et considère Erabi comme une option crédible. De son côté, le natif de Stockholm, désormais relégué quasiment au quatrième rang dans la hiérarchie derrière Oh, Mirisola et Bibout, aspire également à retrouver du temps de jeu.

Conscient de l’investissement consenti en fin de mercato estival et sachant qu’un transfert définitif ne permettrait pas d’en récupérer immédiatement le montant, le Racing Genk privilégierait la piste d’un prêt. Une formule qui conviendrait parfaitement au FC Utrecht. Une issue pourrait ainsi être trouvée dans les prochains jours.



À noter toutefois que les clubs ne sont pas autorisés à modifier leur liste européenne avant la fin de la phase de ligue et le début du tableau final. Même en cas d’arrivée rapide à Utrecht, Jusef Erabi ne serait donc pas éligible pour affronter le Racing Genk ce jeudi.