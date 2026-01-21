Anderlecht et l'Antwerp ont une nouvelle pépite dans le viseur

Les deux clubs sont à la recherche du jeune talent qui pourra faire la différence. Cela les mène parfois dans des endroits surprenants. Cette fois-ci, les deux clubs belges se sont intéressés au même attaquant de 19 ans.

Anderlecht et l'Antwerp mettent tous deux l'accent sur leur travail avec les jeunes. Les deux équipes essayent de lancer des jeunes issus de leur centre de formation et sont constamment à la recherche de talents pour le renflouer.

Les deux clubs ont désormais jeté leur dévolu sur le même jeune joueur. Ils ont dû aller le chercher très loin... au Lokomotiv Plovdiv, en Bulgarie.

Les clubs belges s'intéressent à un jeune talent qui joue en Bulgarie

Selon le journaliste italien Rudy Galetti, du média Team TALK, les deux clubs belges seraient intéressés par Christ Longville, un attaquant de 19 ans qui évolue à droite. Un jeune talent qui semble avoir quelque chose de spécial.

Le club espagnol de Levante et le club suisse du FC Sion s'intéressent également à l'attaquant. Et ce, alors que l'Ivoirien n'a fait que deux (courtes) apparitions sous les couleurs de son employeur actuel bulgare.

Les clubs intéressés de JPL examinent sa situation et étudient la possibilité de le recruter cet été. Il n'est donc pas question d'un éventuel transfert cet hiver.



