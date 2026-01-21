Hubert, Cornelis, Hayen, Taquin... : et si la Pro League tenait enfin sa nouvelle génération de coachs ?

Le football belge a la réputation d'être un véritable cimetière d'entraîneurs... mais aussi un monde où pour obtenir sa chance, il faut avoir le bon agent et les bonnes relations. Et si les choses s'apprêtaient à changer ?

Un bref coup d'oeil au top 6 amène un constat intéressant : un seul entraîneur parmi ces six équipes, qui constitueraient à l'instant T les derniers Playoffs de l'histoire de la Pro League, a plus de 50 ans. Il s'agit de Besnik Hasi (54 ans), le coach du RSC Anderlecht, un club où on sait qu'il est difficile de s'imposer en tant que jeune entraîneur - mais les Mauves ont essayé ces dernières années, en lançant Vincent Kompany et David Hubert, entre autres.

Le top belge rajeunit

Un David Hubert même pas quadragénaire (37 ans) et plus jeune coach de ce top 6, qui vit probablement une saison charnière pour son avenir. Les autres approchent la cinquantaine : Wouter Vrancken a déjà beaucoup d'expérience et confirme avec STVV qu'il est l'un des coachs les plus intéressants du football belge à l'heure actuelle, Ivan Leko n'a "que" 47 ans malgré son CV long comme le bras et ses trophées à Bruges et à l'Antwerp.

Fred Vanderbiest a 48 ans mais vit la saison de l'explosion dans sa carrière d'entraîneur jusqu'ici trop souvent cantonnée à ce rôle d'adjoint qu'il admettait préférer. Enfin, Rik De Mil n'a que 44 ans et a longtemps été vu comme la nouvelle coqueluche du football belge.

Taquin, Oosting et Mazzù, seuls quinquas hors du top 6

Et ce constat ne se cantonne pas au top 6 : c'est une tendance générale en Jupiler Pro League. Un coach comme Vincent Euvrard (43 ans) représente l'avenir, bien plus que Mircea Rednic qu'avait choisi Marc Wilmots en début de saison - erreur de casting bien vite reconnue, et c'est bon signe. Hans Cornelis a le même âge, et son choix paie du côté de Charleroi, même si on sait bien sûr qu'il est aussi initialement financier.

En balayant l'intégralité du classement de la 7e à la dernière place, on ne trouve que deux coachs de plus de 50 ans : Joseph Oosting (53 ans), qui découvre notre championnat et dont on ne peut pas dire qu'il fasse partie de ces "dinosaures" trop longtemps de retour dans le carrousel des entraîneurs de la Pro League, et Felice Mazzù (59 ans) qui garde la cote malgré ses expériences difficiles après l'Union.



Lire aussi… "On leur fait mal, les gars" : face au Standard, les Zèbres ont renoué avec leur public pour de bon ›

Frédéric Taquin, lui, a 50 ans mais ne vit que sa première saison en D1A et amène un vent frais sur le football belge. Tout le reste oscille entre 32 ans - Milk Haykon, le coach de Dender - et 46 ans - Sven Vandenbroeck, le coach de Zulte Waregem, qui a longtemps attendu son heure depuis le continent africain.

Bien sûr, ces choix ont été dictés par l'aspect financier en partie, dans une saison d'incertitude liée aux droits télévisés ou à la future réforme du championnat. Mais après des années de chaises musicales, l'ère des "vieilles marmites" que nous dénoncions il y a un peu moins d'un an semble enfin révolue.