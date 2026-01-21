Hubert, Cornelis, Hayen, Taquin... : et si la Pro League tenait enfin sa nouvelle génération de coachs ?

Hubert, Cornelis, Hayen, Taquin... : et si la Pro League tenait enfin sa nouvelle génération de coachs ?
Photo: © photonews

Le football belge a la réputation d'être un véritable cimetière d'entraîneurs... mais aussi un monde où pour obtenir sa chance, il faut avoir le bon agent et les bonnes relations. Et si les choses s'apprêtaient à changer ?

Un bref coup d'oeil au top 6 amène un constat intéressant : un seul entraîneur parmi ces six équipes, qui constitueraient à l'instant T les derniers Playoffs de l'histoire de la Pro League, a plus de 50 ans. Il s'agit de Besnik Hasi (54 ans), le coach du RSC Anderlecht, un club où on sait qu'il est difficile de s'imposer en tant que jeune entraîneur - mais les Mauves ont essayé ces dernières années, en lançant Vincent Kompany et David Hubert, entre autres. 

Le top belge rajeunit 

Un David Hubert même pas quadragénaire (37 ans) et plus jeune coach de ce top 6, qui vit probablement une saison charnière pour son avenir. Les autres approchent la cinquantaine : Wouter Vrancken a déjà beaucoup d'expérience et confirme avec STVV qu'il est l'un des coachs les plus intéressants du football belge à l'heure actuelle, Ivan Leko n'a "que" 47 ans malgré son CV long comme le bras et ses trophées à Bruges et à l'Antwerp. 

Fred Vanderbiest a 48 ans mais vit la saison de l'explosion dans sa carrière d'entraîneur jusqu'ici trop souvent cantonnée à ce rôle d'adjoint qu'il admettait préférer. Enfin, Rik De Mil n'a que 44 ans et a longtemps été vu comme la nouvelle coqueluche du football belge. 

Taquin, Oosting et Mazzù, seuls quinquas hors du top 6 

Et ce constat ne se cantonne pas au top 6 : c'est une tendance générale en Jupiler Pro League. Un coach comme Vincent Euvrard (43 ans) représente l'avenir, bien plus que Mircea Rednic qu'avait choisi Marc Wilmots en début de saison - erreur de casting bien vite reconnue, et c'est bon signe. Hans Cornelis a le même âge, et son choix paie du côté de Charleroi, même si on sait bien sûr qu'il est aussi initialement financier. 

En balayant l'intégralité du classement de la 7e à la dernière place, on ne trouve que deux coachs de plus de 50 ans : Joseph Oosting (53 ans), qui découvre notre championnat et dont on ne peut pas dire qu'il fasse partie de ces "dinosaures" trop longtemps de retour dans le carrousel des entraîneurs de la Pro League, et Felice Mazzù (59 ans) qui garde la cote malgré ses expériences difficiles après l'Union. 

Lire aussi… "On leur fait mal, les gars" : face au Standard, les Zèbres ont renoué avec leur public pour de bon

Frédéric Taquin, lui, a 50 ans mais ne vit que sa première saison en D1A et amène un vent frais sur le football belge. Tout le reste oscille entre 32 ans - Milk Haykon, le coach de Dender - et 46 ans - Sven Vandenbroeck, le coach de Zulte Waregem, qui a longtemps attendu son heure depuis le continent africain. 

Bien sûr, ces choix ont été dictés par l'aspect financier en partie, dans une saison d'incertitude liée aux droits télévisés ou à la future réforme du championnat. Mais après des années de chaises musicales, l'ère des "vieilles marmites" que nous dénoncions il y a un peu moins d'un an semble enfin révolue. 

Commentaire
Corrigeer
Plus de news

"On leur fait mal, les gars" : face au Standard, les Zèbres ont renoué avec leur public pour de bon

20:40
Julien Duranville quitte Dortmund : accord imminent pour l'ancien Anderlechtois

20:44
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/01: Duranville - Kana - Onstein

20:44
Les compositions sont tombées ! Suivez Bayern - Union en Direct commenté Live

20:01
Humiliés en Champions League, les joueurs de Manchester City font un geste auprès de leurs supporters

20:20
Saint-Trond, un candidat crédible au titre ? Sept raisons de croire en les Canaris

19:00
"C'est une vraie possibilité de le lancer" : au Standard, Vincent Euvrard fait le point avant Gand Interview

16:00
1
C'est officiel ! Anderlecht prolonge un pilier défensif : "Il incarne les valeurs du RSCA et de Neerpede"

20:00
1
Teddy Teuma, la grande interview : "Dans quelques années, le Standard pourrait rejouer le titre" Interview

15:10
Accord en bonne voie de se conclure : un nouveau départ en vue à Anderlecht ?

16:40
"Un bon signe quand les supporters scandent votre nom" : Philippe Clement se refait une santé en Angleterre

19:30
"Votre soutien restera gravé dans ma mémoire" : les mots d'Oumar Diouf envers le RFC Liège après son départ

18:20
Mille vies en une : Robert Dekeyser, le seul joueur passé par l'Union et le Bayern, ovni méconnu du foot belge

13:20
1
Le KRC Genk perd l'un de ses plus grands talents : direction l'Italie

18:00
Les premiers mots de Kays Ruiz après sa signature au RFC Liège : "Je veux faire des statistiques"

17:30
Voici ce que devient Alessio Cascio, ancien du RFC Liège et du RFC Seraing

17:00
OFFICIEL : Didier Lamkel Zé a encore trouvé un nouveau club... à l'autre bout du monde

16:20
2
OFFICIEL : Eupen officialise la signature de deux nouveaux joueurs

15:45
À 30 ans seulement, un jeune entraîneur belge remporte son premier trophée en Algérie !

14:40
OFFICIEL : Luis Vázquez quitte Anderlecht et se lance dans un nouveau défi à l'étranger

15:21
La décision est tombée : voici combien de matches Joël Ordóñez manquera suite à son carton rouge

12:00
1
OFFICIEL : Anderlecht recrute un nouveau buteur

14:16
1
OFFICIEL : un ancien joueur du PSG rejoint Saint-Trond

14:00
Plusieurs dilemmes pour Hubert, Kompany déforcé à droite : les compositions probables de Bayern - Union

10:40
Nouveau bon coup du Club de Bruges en vue ? Un joueur de Benfica dans le viseur des Blauw en Zwart

13:40
1
Romeo Vermant au Mondial 2026 ? "Je prendrais soit lui, soit Batshuayi"

12:20
1
Romeo Vermant évoque une potentielle participation au Mondial 2026 : "Je pense qu'il y a une réelle chance"

12:40
1
Même en battant l'OM, Bruges ferait moins bien que la saison passée... et devrait croiser les doigts

11:40
Pourquoi Radja Nainggolan a finalement craqué pour le Patro Eisden

13:00
1
Le jeune Français de Bruges, Mamadou Diakhon, enfin lancé ? "Il a montré qu'il pouvait devenir un joueur clé"

11:20
Plus à un miracle près : les cinq raisons de croire à un exploit monumental de l'Union à Munich

08:20
2
"Je pense que c'est normal" : Thibaut Courtois réagit aux critiques des supporters

10:20
Domenico Tedesco surprend avec une idée originale : un coup de génie ?

11:00
2
Il célèbre "à la Messi" face à Bruges alors que son équipe... est largement menée

10:00
"L'Union ? J'ai beaucoup plus de sympathie pour eux que pour le Club de Bruges ou le Standard"

07:20
1
OFFICIEL : une star du FC Barcelone rejoint Axel Witsel à Girona

09:30

Jupiler Pro League

 Journée 21
FC Bruges FC Bruges 2-3 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 0-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Union SG Union SG 1-0 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 4-2 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 2-0 Standard Standard
STVV STVV 1-0 OH Louvain OH Louvain
