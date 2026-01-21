Saint-Trond, un candidat crédible au titre ? Sept raisons de croire en les Canaris

Deuxième après 21 journées, juste derrière le champion en titre, Saint-Trond déjoue tous les pronostics. Et pourtant, rares sont ceux qui semblent envisager sérieusement les Canaris comme des candidats au titre. Mais est-ce vraiment le cas ? Voici sept raisons de croire en eux.

1. Le collectif avant tout

Le club repose cette saison sur une équipe qui fonctionne comme un véritable bloc. Chaque joueur couvre l’autre, respecte strictement les consignes tactiques et apporte un soutien permanent. Ce collectif les rend difficiles à battre et impose une pression constante aux adversaires, y compris face aux grandes équipes. Là où Bruges, Anderlecht, Genk et Gand connaissent parfois des défaillances, Saint-Trond sait que sa force réside dans le groupe, pas dans des individualités.

2. Une éthique de travail irréprochable

L’équipe se bat chaque minute les uns pour les autres, reste solide défensivement et laisse très peu d’espaces. Même face aux cadors, elle a montré qu’elle n’était pas inférieure. La différence, c’est que le top 4 manque parfois de régularité, tandis que Saint-Trond maintient son niveau semaine après semaine.

3. L’efficacité offensive

Devant, le club n'a pas de superstar, mais de joueurs qui se mettent au service du collectif avec efficacité. Ils créent des espaces pour leurs partenaires, restent constamment disponibles et veillent à ce qu’il y ait toujours quelqu’un bien placé. Ce jeu collectif ouvre des brèches que les grandes équipes négligent souvent.

4. Une concurrence en difficulté

Anderlecht est confronté à de nombreuses blessures et à un noyau réduit et pas toujours assez qualitatif. Genk laisse filer des points contre des équipes supposées plus faibles. Le Club de Bruges montre parfois des signes de fragilité, tandis que La Gantoise peine à atteindre son meilleur niveau de manière constante. L’Antwerp, de son côté, doit encore combler son retard. Saint-Trond profite de cette irrégularité pour se maintenir dans la course au titre.

5. Un calendrier favorable

Sur les neuf prochaines rencontres, une seule se jouera face à une équipe du top 6. Ce programme avantageux peut permettre aux Canaris d’engranger encore plus de confiance et de prendre de l’avance, même si la prudence reste de mise.

6. Énergie et fraîcheur

L’équipe respire la jeunesse et l’enthousiasme. Les joueurs assument leur rôle, maintiennent un rythme élevé et ne se laissent pas perturber par le classement ou la pression du public. Cette fraîcheur leur offre un avantage mental dans des matchs où les candidats traditionnels au titre peuvent parfois vaciller.

7. Discipline et stabilité

Même dans les moments délicats, comme défendre un avantage ou gérer les dernières minutes sous pression, le collectif reste organisé. Cela permet à l’entraîneur Wouter Vrancken d’appliquer pleinement son plan de jeu et d’éviter que de petites erreurs ne deviennent fatales. C’est cette combinaison de discipline, d’énergie et d’intelligence collective qui fait de STVV un véritable candidat au titre.

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/01: Duranville - Kana - Onstein

20:44
Julien Duranville quitte Dortmund : accord imminent pour l'ancien Anderlechtois

20:44
"On leur fait mal, les gars" : face au Standard, les Zèbres ont renoué avec leur public pour de bon

20:40
C'est officiel ! Anderlecht prolonge un pilier défensif : "Il incarne les valeurs du RSCA et de Neerpede"

20:00
1
Hubert, Cornelis, Hayen, Taquin... : et si la Pro League tenait enfin sa nouvelle génération de coachs ?

18:40
"Votre soutien restera gravé dans ma mémoire" : les mots d'Oumar Diouf envers le RFC Liège après son départ

18:20
Humiliés en Champions League, les joueurs de Manchester City font un geste auprès de leurs supporters

20:20
Les compositions sont tombées ! Suivez Bayern - Union en Direct commenté Live

20:01
Romeo Vermant au Mondial 2026 ? "Je prendrais soit lui, soit Batshuayi"

12:20
1
"C'est une vraie possibilité de le lancer" : au Standard, Vincent Euvrard fait le point avant Gand Interview

16:00
1
Même en battant l'OM, Bruges ferait moins bien que la saison passée... et devrait croiser les doigts

11:40
OFFICIEL : Didier Lamkel Zé a encore trouvé un nouveau club... à l'autre bout du monde

16:20
2
Teddy Teuma, la grande interview : "Dans quelques années, le Standard pourrait rejouer le titre" Interview

15:10
Le KRC Genk perd l'un de ses plus grands talents : direction l'Italie

18:00
Le jeune Français de Bruges, Mamadou Diakhon, enfin lancé ? "Il a montré qu'il pouvait devenir un joueur clé"

11:20
Accord en bonne voie de se conclure : un nouveau départ en vue à Anderlecht ?

16:40
"Un bon signe quand les supporters scandent votre nom" : Philippe Clement se refait une santé en Angleterre

19:30
La décision est tombée : voici combien de matches Joël Ordóñez manquera suite à son carton rouge

12:00
1
Il célèbre "à la Messi" face à Bruges alors que son équipe... est largement menée

10:00
Romeo Vermant évoque une potentielle participation au Mondial 2026 : "Je pense qu'il y a une réelle chance"

12:40
1
Nouveau bon coup du Club de Bruges en vue ? Un joueur de Benfica dans le viseur des Blauw en Zwart

13:40
1
Les premiers mots de Kays Ruiz après sa signature au RFC Liège : "Je veux faire des statistiques"

17:30
Le retour du Club de Bruges en Belgique en provenance du Kazakhstan ne s'est pas passé comme prévu

08:00
Voici ce que devient Alessio Cascio, ancien du RFC Liège et du RFC Seraing

17:00
"C'était un grand défi" : Ivan Leko soulagé après la victoire de Bruges contre le Kairat

07:40
1
OFFICIEL : Anderlecht recrute un nouveau buteur

14:16
1
Mille vies en une : Robert Dekeyser, le seul joueur passé par l'Union et le Bayern, ovni méconnu du foot belge

13:20
1
OFFICIEL : Eupen officialise la signature de deux nouveaux joueurs

15:45
À 30 ans seulement, un jeune entraîneur belge remporte son premier trophée en Algérie !

14:40
OFFICIEL : Luis Vázquez quitte Anderlecht et se lance dans un nouveau défi à l'étranger

15:21
OFFICIEL : un ancien joueur du PSG rejoint Saint-Trond

14:00
Pourquoi Radja Nainggolan a finalement craqué pour le Patro Eisden

13:00
1
La bataille commence : Anderlecht et La Gantoise visent le même buteur

06:20
"C'est un beau cap, mais..." : Hans Vanaken fait le point après la victoire du Club de Bruges face au Kairat

20/01
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 20/01: Glatzel - Ruiz-Atil - Tytens

22:20
Plusieurs dilemmes pour Hubert, Kompany déforcé à droite : les compositions probables de Bayern - Union

10:40

