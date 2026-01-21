Saint-Trond, un candidat crédible au titre ? Sept raisons de croire en les Canaris

Deuxième après 21 journées, juste derrière le champion en titre, Saint-Trond déjoue tous les pronostics. Et pourtant, rares sont ceux qui semblent envisager sérieusement les Canaris comme des candidats au titre. Mais est-ce vraiment le cas ? Voici sept raisons de croire en eux.

1. Le collectif avant tout

Le club repose cette saison sur une équipe qui fonctionne comme un véritable bloc. Chaque joueur couvre l’autre, respecte strictement les consignes tactiques et apporte un soutien permanent. Ce collectif les rend difficiles à battre et impose une pression constante aux adversaires, y compris face aux grandes équipes. Là où Bruges, Anderlecht, Genk et Gand connaissent parfois des défaillances, Saint-Trond sait que sa force réside dans le groupe, pas dans des individualités.

2. Une éthique de travail irréprochable

L’équipe se bat chaque minute les uns pour les autres, reste solide défensivement et laisse très peu d’espaces. Même face aux cadors, elle a montré qu’elle n’était pas inférieure. La différence, c’est que le top 4 manque parfois de régularité, tandis que Saint-Trond maintient son niveau semaine après semaine.

3. L’efficacité offensive

Devant, le club n'a pas de superstar, mais de joueurs qui se mettent au service du collectif avec efficacité. Ils créent des espaces pour leurs partenaires, restent constamment disponibles et veillent à ce qu’il y ait toujours quelqu’un bien placé. Ce jeu collectif ouvre des brèches que les grandes équipes négligent souvent.

4. Une concurrence en difficulté

Anderlecht est confronté à de nombreuses blessures et à un noyau réduit et pas toujours assez qualitatif. Genk laisse filer des points contre des équipes supposées plus faibles. Le Club de Bruges montre parfois des signes de fragilité, tandis que La Gantoise peine à atteindre son meilleur niveau de manière constante. L’Antwerp, de son côté, doit encore combler son retard. Saint-Trond profite de cette irrégularité pour se maintenir dans la course au titre.



5. Un calendrier favorable

Sur les neuf prochaines rencontres, une seule se jouera face à une équipe du top 6. Ce programme avantageux peut permettre aux Canaris d’engranger encore plus de confiance et de prendre de l’avance, même si la prudence reste de mise.

6. Énergie et fraîcheur

L’équipe respire la jeunesse et l’enthousiasme. Les joueurs assument leur rôle, maintiennent un rythme élevé et ne se laissent pas perturber par le classement ou la pression du public. Cette fraîcheur leur offre un avantage mental dans des matchs où les candidats traditionnels au titre peuvent parfois vaciller.

7. Discipline et stabilité

Même dans les moments délicats, comme défendre un avantage ou gérer les dernières minutes sous pression, le collectif reste organisé. Cela permet à l’entraîneur Wouter Vrancken d’appliquer pleinement son plan de jeu et d’éviter que de petites erreurs ne deviennent fatales. C’est cette combinaison de discipline, d’énergie et d’intelligence collective qui fait de STVV un véritable candidat au titre.