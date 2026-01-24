Bruges au coude-à-coude avec... le FC Barcelone pour un talent de 18 ans

Le jeune talent a impressionné cette saison en deuxième division espagnole et est désormais également dans le viseur de grands clubs européens comme le Barça.

Bruges suivrait de près un très jeune milieu de terrain qui évolue au Racing Santander, rapporte le journal espagnol AS. Du haut de ses 18 ans, Sergio Martinez fait les beaux jours de son club en Segunda División, et attire de plus en plus les regards.

Le jeune talent a déjà joué dix matchs en Segunda División cette saison, et a impressionné en deuxième division espagnole. Il est désormais dans le viseur de plusieurs écuries en Europe, dont le FC Barcelone ou encore Bruges.

Sergio Martinez se distingue par son jeu calme, sa perspicacité et son intelligence tactique, des qualités rares pour son âge. En tant qu'international U19, il est considéré comme l'un des joueurs les plus prometteurs du Racing.

Option prometteuse pour le Club Bruges ?

Le FC Barcelone suivrait l'Espagnol depuis un certain temps. Au Camp Nou, Martínez est considéré comme un investissement stratégique pour l'avenir, avec un prêt probable comme point de départ.

Villarreal se serait également manifesté auprès du Racing. Le club de Primera División souhaiterait d'abord le faire jouer dans son équipe de réserve, en vue d'une percée progressive. En dehors de l'Espagne, il peut compter sur un intérêt venu de clubs en Allemagne et en Autriche, dont Hoffenheim et le RB Salzbourg.



Lire aussi… Aussi stable sur le terrain qu'en dehors : une grande première pour Brandon Mechele›

Le Club Bruges doit donc faire face à la concurrence de plusieurs équipes européennes mais travaillerait sur un plan concret pour faire venir le joueur en Belgique. Martínez a récemment prolongé son contrat avec Racing jusqu'en 2029 avec une clause libératoire de près de 4 millions d'euros. Un prix qui est loin d'être insurmontable pour les Blauw & Zwart.