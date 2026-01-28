Arrivée pendant l'ère Vandenhaute, une responsable de Neerpede quitte Anderlecht

Il y a encore du mouvement à Neerpede, cette fois au sein des catégories les plus jeunes. Ibtissam Bouarat quitte le RSCA.

Ibtissam Bouharat (36 ans) était arrivée au Sporting d'Anderlecht en octobre 2024. Elle occupait le poste de "Director of lower academy" à Neerpede, et était autrement dit en charge de la coordination des catégories allant de U6 à U12.

Son départ n'est pas lié aux changements récents à la tête du RSCA : Ibtissam Bouarat va simplement relever un nouveau défi, au sein de l'Union Belge, précise La Dernière Heure.

Le parcours d'Ibtissam Bouharat en résumé

Née à Bruxelles, Bouharat était elle-même une "ket" de Neerpede puisqu'elle a été formée à Anderlecht durant sa jeunesse, avant de lancer sa carrière ailleurs et notamment au KV Malines. Elle reviendra au RSCA Women en 2013-2014, mais remporte son seul titre de championne de Belgique avec... le Standard un an plus tôt.

Internationale belge en équipes de jeunes, Ibtissam Bouharat a choisi le Maroc en équipe A. Elle a d'ailleurs été élue Sportive de l'année au Maroc en 2015, ainsi que Lionne belge (meilleure joueuse belge d'origine arabe ou berbère) à deux reprises, en 2014 et 2015.



La talentueuse milieu de terrain avait pris sa retraite tout récemment, en 2024, après être retournée au KV Malines en 2022. On ignore encore quel poste elle occupera à la fédération belge de football.