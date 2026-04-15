Vous rappelez-vous d'eux ? Ces vieilles connaissances de Pro League qui seront au Mondial 2026

Florent Malice
Florent Malice, journaliste de football
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Vous rappelez-vous d'eux ? Ces vieilles connaissances de Pro League qui seront au Mondial 2026
Photo: © photonews

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Les stars, tout le monde les connaît, et certaines sont également passées par la Jupiler Pro League. Mais certains noms moins ronflants seront aussi au Mondial, et rappelleront des souvenirs aux supporters belges !

Lyle Foster (Afrique du Sud/ex-Cercle de Bruges, Westerlo)

L'attaquant vedette de Hugo Broos avec l'Afrique du Sud a lancé sa carrière en Jupiler Pro League, lors d'un prêt au Cercle de Bruges en provenance de l'AS Monaco. C'est cependant bien plus tard, lorsqu'il signera à Westerlo, que Foster marquera les esprits : 13 buts en 47 matchs convaincront Vincent Kompany de l'attirer à Burnley, où il évolue toujours.

Foster sera titulaire en pointe des Bafana Bafana : il compte 10 buts en 26 caps et si Hugo Broos rêve d'un exploit pour son dernier tournoi en tant que sélectionneur, il faudra que son attaquant soit en forme.

Edmilson Jr (Qatar/ ex-Standard, STVV) 

La Coupe du Monde 2022 était arrivée trop tôt pour Edmilson Junior : l'ancien du Standard n'a pu adopter la nationalité sportive du Qatar qu'en 2024. Dès sa signature à Al-Duhail, le projet d'Edmilson Junior, si déçu de ne jamais avoir été appelé par Roberto Martinez à l'époque, était entre autres de devenir international qatari à terme.



Et voilà que sans même être pays organisateur, le Qatar dispute sa deuxième Coupe du Monde d'affilée. Le Belgo-brasilo-qatarien sera donc de la partie (il était en tout cas systématiquement repris ces derniers temps), et espérera marquer son premier but (14 caps jusqu'ici). 

Hannes Delcroix (Haïti/ ex-Anderlecht)

L'histoire de Hannes Delcroix est belle : international belge en 2020, l'ex-défenseur du RSC Anderlecht a connu une longue traversée du désert qui l'a éloigné pour de bon des Diables Rouges. Mais le natif de Petite-Rivière-de-l'Artibonite, à Haïti, a pu changer de nationalité sportive et défendre les couleurs de son pays de naissance.

Haïti a réussi l'exploit de se qualifier pour la Coupe du Monde, et Delcroix y a joué un rôle. Sauf imprévu, il sera présent aux USA et affrontera notamment le grand Brésil, vivant un véritable rêve éveillé. On ne peut qu'être heureux pour lui. 

Tahith Chong (Curaçao/ ex-Club de Bruges)

Il n'avait pas marqué les esprits lors de son prêt au FC Bruges en provenance de Manchester United, mais Tahith Chong était à l'époque considéré comme l'un des grands talents du football néerlandais. International U21 à 6 reprises avec les Pays-Bas, il n'a cependant jamais percé avec les Red Devils et évolue désormais à Sheffield United, en Championship.

L'année passée, Chong se résignait à opter pour Curaçao, son pays natal : depuis, il a porté 6 fois les couleurs de la petite nation insulaire qualifiée par Dick Advocaat pour la Coupe du Monde 2026 à la surprise générale. 

Fred Rutten (Curaçao/ex-Anderlecht)

Et le coach de Curaçao ne sera plus Dick Advocaat, mais une autre vieille connaissance de la Jupiler Pro League. Pour raisons familiales, sa fille étant gravement malade, l'ex-sélectionneur des Diables Rouges a en effet déclaré forfait pour le tournoi... et été remplacé par Fred Rutten.

L'ancien entraîneur du RSC Anderlecht, qui n'avait pas convaincu grand monde à l'époque lors de son bref passage sur le banc des Mauves, va donc vivre à 63 ans sa première expérience à la tête d'une sélection, et peut-être bien le plus grand moment de sa carrière. 

Willy Semedo (Cap Vert/ ex-Charleroi, Roulers)

Les supporters du Sporting Charleroi se souviennent-ils de Willy Semedo ? L'ailier natif de Bordeaux avait signé au Mambourg en 2018... et n'y a absolument rien montré, pas plus que lors de son prêt au KSV Roulers à l'époque. Mais il sera bel et bien à la Coupe du Monde sous le maillot du Cap Vert, qu'il porte depuis 2020 (35 caps).

Et Willy Semedo arrivera en grande forme aux USA, puisqu'il réalise tout simplement la meilleure saison de sa carrière : avec l'Omonia Nicosie, il compte 22 buts et 10 passes décisives en 39 matchs toutes compétitions confondues. Rien à voir avec le Zèbre maladroit de l'époque !

Graham Arnold (Irak/ ex-FC Liège, Charleroi)

Il faudra être un peu plus ancien pour se rappeler avoir vu jouer le sélectionneur de l'Irak sur les pelouses de Jupiler Pro League. Car Graham Arnold, aujourd'hui âgé de 62 ans, a porté les couleurs du RFC Liège de 1992 à 1994, puis du Sporting Charleroi en 1994-1995 ! 

Sa carrière d'entraîneur ne l'a pas (encore) amené en Belgique, mais Arnold a déjà de l'expérience puisqu'il a coaché l'Australie, notamment, de 2018 à 2024. Depuis mai 2025, il dirige l'Irak, qui a décroché son ticket pour la Coupe du Monde via les barrages intercontinentaux. 

Thomas Christiansen (Panama/ex-Union)

On aurait pu vous parler de l'ancien défenseur du RSC Anderlecht Amir Murillo, qui sera bel et bien de la partie sous les couleurs du Panama. Mais le petit pays centraméricain est également coaché par une vieille connaissance du championnat : Thomas Christiansen. 

L'Hispano-Danois a en effet été le dernier coach de l'Union Saint-Gilloise avant la gloire et le retour vers les sommets, de 2019 à 2020. C'est dans la foulée que Christiansen a pris la tête du Panama, qu'il n'a plus quittée depuis. Il a réussi l'exploit de qualifier la sélection pour sa deuxième Coupe du Monde, après celle de 2018 lors de laquelle le Panama avait affronté les Diables Rouges. 

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