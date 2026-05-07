"Il y a des choses que vous ne savez pas" : Frédéric Taquin répond aux critiques des supporters de la RAAL

La RAAL est le mauvais élève de ces Playdowns. Frédéric Taquin est revenu sur sa gestion d'équipe pour sa dernière conférence de presse d'avant-match de la saison.

Samedi, contre le Cercle de Bruges, La Louvière tentera de remporter son premier point en Playdowns. Ou même mieux, sa première victoire à domicile de l'année. Des séries qui font mal et qui témoignent des semaines compliquées vécues par les Loups.

L'écart de points avec Dender était tel que ces Playdowns ne resteront pas dans les mémoires. Ces matchs, les supporters préfèreraient sans doute les oublier, se montrant assez critiques sur les choix opérés par le staff.

Frédéric Taquin doit ménager la chèvre et le chou

Pourquoi aligner des joueurs en prêt qu'on ne reverra plus la saison prochaine et ne pas lancer plus de jeunes dans des matchs à enjeu après s'être doté d'infrastructures si performantes pour le centre de formation ? C'est l'une des nombreuses questions qui revient.

Frédéric Taquin a abordé le sujet en conférence de presse : "Il y a des choses que vous ne savez pas et qu'on ne peut pas communiquer. Mais certains choix sont faits, c'est parce qu'il y a une bonne raison derrière. Il y a plusieurs choix effectués pendant les Playdowns liés à des affaires internes à la vie de club, comme il y en a partout, et je ne communiquerai pas là-dessus, cela ne servirait à personne".

La RAAL pense à la saison prochaine

"En ce qui concerne les joueurs prêtés, j'ai peut-être le secret espoir d'en conserver à plus long terme, ne fût-ce qu'un seul. Il y a également certains paramètres financiers qui peuvent être intéressants pour nous. Mais encore une fois, ce sont des choses qui restent en interne", poursuit-il, cité par Antenne Centre.



Lire aussi… "On n'a pas mis toutes les chances de notre côté" : Frédéric Taquin se lâche sur la fin de saison de la RAAL›

Le maintien étant acquis, les résultats ne sont pas le plus important, même si une victoire permettrait de finir la saison en beauté : "J'ai fait beaucoup de tests. Je préférais le faire maintenant, en compétition officielle, que pendant les amicaux de préparation. Tu n'as pas la même réponse des joueurs. L'idée, c'est d'être super compétitifs la saison prochaine. On n'a pas le résultat escompté tout de suite, ça peut frustrer, mais on gagne du temps par rapport à ce qu'on veut mettre en place".