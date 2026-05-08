Les premiers contacts sont positifs : Vincent Kompany voudrait emmener un Diable Rouge au Bayern !

Lorsqu'il était à Burnley, Vincent Kompany ne s'était pas privé d'acheter sur le marché belge. Au Bayern, le premier Diable Rouge pourrait arriver pour la troisième saison de Vince the Prince.

Le Bayern Munich a beau devenir une machine de plus en plus rodée, le mercato estival est, comme partout, un rendez-vous obligatoire pour continuer à renforcer le noyau et offrir à Vincent Kompany les joueurs qu'il veut pour pratiquer son football.

Et l'une des prochaines cibles serait belge. Sky Sport rapporte en effet que les Bavarois manifestent un intérêt concret pour un certain Charles De Ketelaere, qu'ils considèrent comme une priorité potentielle pour l'été.

Les premiers contacts auraient eu lieu

L'un des atouts de CDK reste sa polyvalence, idéale pour les permutations et les mouvements prônés par Kompany : il peut évoluer comme meneur de jeu, faux numéro neuf ou de manière plus excentrée, son adaptabilité est d'ailleurs également très appréciée par Rudi Garcia en équipe nationale.

De Ketelaere aurait d'ailleurs déjà donné son accord pour rejoindre le Rekordmeister. Sans surprise, les termes d'un accord personnel ne devraient pas poser problème, c'est avec l'Atalanta (où le Brugeois est encore sous contrat jusqu'en juin 2028) qu'il faudra se mettre à table.



A ce stade, la piste Charles De Ketelaere au Bayern Munich n'en est donc qu'à ses débuts. Chaque été, le club est lié à bon nombre de joueurs, reste à voir si cela ira plus loin et ce que la direction serait vraiment prête à faire pour recruter le Diable Rouge.