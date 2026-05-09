🎥 Il est temps que ça se termine pour certains : les Playdowns nous offrent le but gag de la saison

Zulte Waragem a conclu sa saison par une victoire 2-1 contre Dender. C'est un but contre son camp plutôt cocasse qui a fait la différence en fin de première mi-temps.

Là où Zulte Waregem voulait simplement terminer sa saison en beauté, Dender préparait, comme depuis le début de ces Playdowns, une échéance capitale : le barrage contre le vainqueur des Promotions' Playoffs de D1B.

Dans cette optique, le déplacement de cette après-midi à l'Elindus Arena était un beau test. Un test dont les premières réponses ont été concluantes, avec une ouverture du score sur penalty des visiteurs, en milieu de première mi-temps, pour doucher les adieux du public local à Jelle Vossen.

Mais Zulte Waregem a rectifié le tir cinq minutes avant la mi-temps grâce à Marley Aké, au bon endroit pour reprendre un envoi contré de Jelle Vossen. 1-1, cela aurait dû être le score à la pause. Mais dans le temps additionnel, un fait de jeu a fait basculer la rencontre.

Zulte n'en demandait pas tant

En tentant de se dégager, Guillaume Dietsch a envoyé le ballon en plein sur son défenseur Bryan Goncalves, qui a bien malencontreusement dévié le ballon dans ses filets, alors qu'il couvrait tranquillement son gardien à l'extérieur de la surface.

😨 | C'est peut-être le but contre son camp le plus étrange jamais vu. ⁉️ #ZWADEN pic.twitter.com/SDeNALPiEK



— DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) May 9, 2026

Voir le cuir entrer lentement dans le but ajoute encore un peu plus de pénibilité à la scène, d'autant plus que ce but a entériné le score final, Dender n'ayant pas réussi à recoller en deuxième mi-temps. Autant dire que Yannick Ferrera n'acceptera pas de but vidéogag de la sorte contre le Beerschot ou Lommel, qui croisent le fer en ce moment.