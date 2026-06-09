Maarten Vandevoordt finalement remplacé dans le groupe des Diables… par un gardien étranger

Finalement pas avec les Diables Rouges pour la Coupe du monde 2026, Maarten Vandevoordt sera remplacé par le deuxième gardien des Seattle Sounders dans son rôle de quatrième portier important pour les entraînements. Un accord a été conclu à ce sujet entre l’Union belge et la franchise de MLS.

C'est une sélection de 26 Diables Rouges qui a pris la direction de Seattle, ce lundi, pour disputer la Coupe du monde 2026. Une sélection composée de 23 joueurs de champ et de trois gardiens : Thibaut Courtois, Senne Lammens et Mike Penders.

Notre équipe nationale devait initialement être accompagnée d'un quatrième gardien, Maarten Vandevoordt, qui n'était pas présent dans la liste officielle transmise à l'UEFA mais qui aurait servi lors des entraînements. Leipzig s'est cependant montré réticent, craignant une blessure ou une accumulation de fatigue non nécessaire pour son portier devenu titulaire.

Présent à Tubize juste avant le grand départ, Maarten Vandevoordt a donc pris congé des Diables Rouges ce week-end. Il sera finalement remplacé aux États-Unis, mais pas par un autre gardien belge.

Le gardien remplaçant des Seattle Sounders accompagne les Diables

Selon nos confrères néerlandophones de Het Laatste Nieuws, c'est en effet le... gardien remplaçant des Seattle Sounders, franchise de MLS, qui devrait agrandir le groupe de gardiens à disposition de Rudi Garcia et de son staff.



Il s'agira vraisemblablement de Stefan Frei, 40 ans, arrivé à Seattle en 2013 (!) en provenance de Toronto. L'Américain né en Suisse a disputé près de 500 matchs de MLS dans sa carrière et une trentaine de rencontres de la Ligue des champions CONCACAF, dont les huitièmes et quarts de finale aller et retour entre mars et avril. Un profil très expérimenté, donc.