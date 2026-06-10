Bonne nouvelle à Anderlecht : un quatrième joueur appelé à la rescousse pour la Coupe du Monde

Il y a quelques jours, Ali Maamar a effectué ses grands débuts avec l'équipe nationale marocaine. Le rêve continue puisqu'il accompagnera bel et bien les Lions de l'Atlas à la Coupe du Monde.

Une fin de saison conclue par la Coupe du Monde peut décidément réserver bien des surprises. Lorsqu'Ali Maamar a été appelé par Mohamed Ouahbi pour ses toutes premières minutes en sélections face à Madagascar en amical, cela n'était destiné qu'à une apparition 'pour faire nombre', avant que tous les cadres de l'équipe ne soient de retour.

Achraf Hakimi a par exemple rejoint la sélection tardivement suite à la finale de Ligue des Champions disputée avec le PSG, tandis que Zakaria El Ouahdi était retardé par des problèmes administratifs.

Et pourtant, malgré cette concurrence exacerbée, Maamar sera bel et bien au Mondial. Le joueur l'a lui-même confirmé sur ses réseaux sociaux : il accompagne bel et bien le groupe sur le sol marocain. Après avoir travaillé avec Ouahbi en équipes d'âge à Anderlecht et remporté le Mondial U20 sous ses ordres avec le Maroc, il vivra donc son premier grand tournoi en sa compagnie.

La persévérance d'Ali Maamar récompensée

Né à Bruxelles, international belge jusqu'en U17, Ali Maamar n'avait jamais vraiment laissé planer le doute quant à son désir de représenter le pays de ses racines. Le voilà désormais prêt à vivre de grands moments avec les Lions de l'Atlas.



Une bonne nouvelle également pour Anderlecht, qui, après César Huerta, Nathan Saliba et Keisuke Goto, voit un quatrième joueur de son effectif prendre part au grand rendez-vous de l'été. Sa seule participation à la Coupe du Monde fera déjà augmenter sa valeur marchande, le voir s'illustrer pourrait encore accentuer la plus-value. Reste à voir quelle sera la position d'Antoine Sibierski vis-à-vis de cette affirmation de plus en plus marquée du jeune latéral. Mais avant ces considérations à venir pour le nouveau directeur sportif des Mauves, il y a des matchs cruciaux à aborder.