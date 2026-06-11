OFFICIEL : Genk s'offre une des révélations de la Pro League

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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OFFICIEL : Genk s'offre une des révélations de la Pro League
Photo: © photonews
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C'est officiel : Jeppe Erenbjerg quitte Zulte Waregem pour s'engager avec le Racing Genk. Le club limbourgeois auraient déboursé 5,5 millions d'euros pour s'attacher les services du milieu offensif danois de 26 ans, impatient de commencer la préparation cet été.

Jeppe Erenbjerg est officiellement un joueur du KRC Genk. Les dirigeants genkois n'ont pas hésité à investir pour attirer le milieu offensif, considéré comme l'une des révélations de la dernière saison en Pro League.

L'opération avoisinerait les 5,5 millions d'euros. Arrivé à Zulte Waregem en 2024 pour environ 300.000 euros, il permet à son ancien club de réaliser une très belle plus-value. Il était suivi par le Standard de Liège et l'Antwerp.

"C'est le choix idéal au moment idéal"

Le Danois est convaincu d'avoir franchi une étape importante en rejoignant Genk, il s'est exprimé sur le site web du club. "Pour moi, c'est le choix idéal au moment idéal. Le KRC Genk est un club avec une identité forte, de grandes ambitions et un style de jeu qui me correspond. Je connais le championnat belge et je sais ce qu'on attend de moi. Je veux mettre à profit mon expérience et ma détermination pour remporter des titres ici. Je suis prêt à tout donner pour le KRC Genk et ses supporters."

Le directeur technique renforce son effectif avec un joueur qui sait finir

Dimitri de Condé est aussi très enthousiaste. Le directeur technique du club estime que Genk accueille un joueur capable de faire la différence dans les zones décisives. "Jeppe apporte ce que toutes les équipes recherchent : de l'efficacité. Il a démontré au Danemark comme en Belgique qu'il pouvait être décisif, tant par ses buts que par ses passes décisives."

Prêt dès la reprises des entraînements


"Nous accueillons un joueur qui sera un atout pour notre effectif dès le premier jour, sur et en dehors du terrain. C'est pourquoi il est important qu'il puisse débuter la préparation d'avant-saison".

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