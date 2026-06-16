Libre comme l'air : le dernier capitaine à avoir soulevé un trophée avec Anderlecht veut revenir en Belgique

Scott Crabbé, journaliste football
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Libre comme l'air : le dernier capitaine à avoir soulevé un trophée avec Anderlecht veut revenir en Belgique
Photo: © photonews
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Sofiane Hanni évolue aujourd'hui en deuxième division qatarie. Mais son contrat à Al-Khor ne sera pas prolongé. L'ancien d'Anderlecht ne serait pas contraire à un retour en Belgique.

Déniché en deuxième division turque par Olivier Renard en 2014, Sofiane Hanni avait marqué le championnat belge par ses qualités techniques, d'abord à Malines, puis à Anderlecht. Il a vécu quelques grands moments au Sporting. Encore aujourd'hui le dernier capitaine mauve à soulever un trophée avec les Mauves, il a également marqué contre Manchester United en quart de finale d'Europa League et s'est permis de planter un triplé pour son match d'adieu contre le Standard.

Transféré pour huit millions au Spartak Moscou en janvier 2018, l'international algérien (4 buts en 12 sélections avec les Fennecs) s'est offert quelques expériences rémunératrices. Après la Russie, il a ainsi découvert le championnat qatari. D'abord à Al-Gharafa, puis du côté d'Al-Ahli et à Al-Khor, club de deuxième division où il vit ses deux dernières semaines de contrat.

Jamais très loin du football belge

Au Qatar, Hanni a vu le Moyen-Orient s'embraser. Au début du conflit, le bruit des roquettes se faisaient entendre : "Heureusement, elles étaient systématiquement interceptées. Si la situation ne s'était pas calmée rapidement, nous serions partis de toute façon. Naïma et moi avons quatre enfants. Leur sécurité passe avant tout", explique-t-il au Nieuwsblad.

Récemment, Hanni était présent au Stade Roi Baudouin. Il faisait partie des nombreux anciens de la maison mauve invités par Anderlecht pour assister à la finale de Coupe contre l'Union Saint-Gilloise. Malgré ce qu'il représnte dans l'histoire du club, sa présence n'aura pas été suffisante pour conjurer le sort : "L'Union était trop forte", reconnaît-il. "C'est dingue, car à mon époque, l'Union était quasiment inexistante". De fait, quand Anderlecht remportait son dernier titre, l'Union concluait sa saison par six défaites de rang, après avoir terminé dans le ventre mou de la D1B.

Le natif d'Ivry-sur-Seine suit encore la Pro League...et se verrait bien y retourner : "J’adorerais terminer ma carrière en Belgique, car c’est là que j’ai passé mes meilleures années. Ce serait merveilleux si mes enfants pouvaient voir leur père acclamé. Ma fille aînée est née à Bruxelles, d’ailleurs. Quand on lui demande d’où elle vient, elle répond toujours qu’elle est belge".

Sofiane Hanni vers un retour comme joueur...ou comme entraîneur ?

Huit ans et demi après son départ, l'horloge biologique commence toutefois à tourner : "Je sais qu'ils préfèrent recruter des jeunes, mais même si j'ai 35 ans, je suis encore en pleine forme. J'ai des amis de 31 ans qui se plaignent après un match, mais moi, ça ne me pose aucun problème". Hanni reste à 3 buts et 6 assists en 14 matchs avec Al-Khor.

Et si ce n'est pas comme joueur, le championnat belge pourrait à terme retrouver Hanni comme entraîneur. Le principal intéressé songe déjà depuis un certain temps à sa reconversion : "Mon objectif est de devenir entraîneur principal. Aujourd'hui, je vois partout d'anciens adversaires sur le banc de touche. Je pense à David Hubert, Jérémy Taravel, Sébastien Pocognoli, Danijel Milicevic, Hans Cornelis. J'espère avoir ma chance aussi".

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