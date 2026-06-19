OFFICIEL : fraîchement promu en Pro League, le SK Beveren tient son nouvel entraîneur principal

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Le SK Beveren a trouvé le successeur de Marink Reedijk. Tim Bakens est le nouvel entraîneur principal au Freethiel et devra guider le promu en Jupiler Pro League après une saison historique.

La saison dernière, le SK Beveren a impressionné bien au-delà des frontières belges. Le promu a traversé la Challenger Pro League sans la moindre défaite et a raflé la quasi-totalité des récompenses individuelles. Une saison de rêve, mais l'architecte de ce succès ne poursuivra pas l'aventure en Jupiler Pro League. Marink Reedijk a récemment quitté le club.

Tim Bakens prend les commandes

Le SK Beveren devait donc lui trouver un remplaçant et c'est désormais chose faite. Tim Bakens devient le nouvel entraîneur principal du club waeslandien. Le Néerlandais de 43 ans a signé un contrat d'une saison et aura pour mission de guider Beveren dans son retour parmi l'élite.

Tim Bakens n'est pas un inconnu pour Bob Peeters. L'actuel General Manager Sports de Beveren avait déjà collaboré avec lui à Helmond Sport. Un lien qui a sans doute pesé dans le choix du successeur de Marink Reedijk.

Une solide carrière de joueur

En tant que joueur, Tim Bakens a effectué l'essentiel de sa carrière aux Pays-Bas. Révélé au sein de De Graafschap, il a ensuite porté les couleurs du RKC Waalwijk, du FC Volendam, du Sparta Rotterdam et du SC Cambuur. Il a également connu une expérience en Suisse au sein du FC Saint-Gall.

En 2014, une blessure persistante à la hanche l'a contraint à mettre un terme à sa carrière. Il s'est alors rapidement tourné vers le métier d'entraîneur. Il a notamment travaillé dans les centres de formation de De Graafschap et d'Almere City, où il a également occupé les fonctions d'adjoint et d'entraîneur intérimaire.

Un entraîneur ambitieux

Bakens a poursuivi sa progression à Helmond Sport avant de devenir entraîneur adjoint au PEC Zwolle la saison dernière. Il a toutefois choisi de ne pas prolonger son contrat afin de décrocher un poste d'entraîneur principal, une opportunité que lui offre aujourd'hui le SK Beveren.

En 2024, il a également obtenu sa licence UEFA Pro, le plus haut diplôme d'entraîneur aux Pays-Bas. Beveren poursuit ainsi sa politique en misant sur un technicien jeune et ambitieux

Bob Peeters se réjouit de cette arrivée

"Après le départ de Marink Reedijk, qui a accompli un travail fantastique ici, nous avons ciblé un profil capable et désireux de poursuivre la philosophie et la méthode de travail mises en place ces deux dernières années", a déclaré Bob Peeters sur le site officiel du club.

"Avec Tim Bakens, nous avons trouvé l'entraîneur qui correspond parfaitement au profil et à l'approche que nous recherchions. Je suis particulièrement satisfait qu'il ait choisi le SK Beveren parmi plusieurs offres."

"Tim est une personne ouverte et loyale, passionnée par le football. Il possède une vision claire du jeu, tout en étant quelqu'un qui aime échanger avec les autres et écouter les avis qui l'entourent. Il apprécie une communication ouverte et directe et correspond parfaitement à l'ADN de notre club : travailler dur et rester humble. Avec son arrivée, nous restons fidèles à notre vision qui consiste à offrir de réelles opportunités aux jeunes entraîneurs ambitieux", a conclu Bob Peeters.

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