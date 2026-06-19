Une offre de 200 millions d’euros pour un cadre de Vincent Kompany au Bayern Munich ?

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google! Michael Olise attire les plus grands clubs européens. Le PSG envisagerait de passer à l'action cet été, mais le Bayern Munich n'a pas intention de laisser partir son ailier français. Le Real Madrid serait également très intéressé.



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