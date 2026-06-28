Nouveau match amical pour Anderlecht... qui remplace une autre équipe de D1A

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Nouveau match amical pour Anderlecht... qui remplace une autre équipe de D1A
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Le Sporting d'Anderlecht, qui n'a pas affronté le Sporting Hasselt ce week-end, recevra le Beerschot le 11 juillet en match amical. Les Anversois devaient initialement défier OHL, qui a annulé.

Sous la houlette de Vitor Bruno, le Sporting d'Anderlecht a débuté sa préparation pour la saison prochaine dans des conditions, comme partout en Belgique et en Europe, difficiles en raison des fortes chaleurs.

N'ayant pas encore vraiment eu le temps de mettre en place sa touche tactique, l'entraîneur portugais avait demandé à faire annuler le premier match amical des Mauves face au Sporting Hasselt, ce week-end, après les blessures déjà enregistrées d'Ilay Camara et Lucas Hey, victimes d'une fracture.

Anderlecht - Beerschot en match amical

Anderlecht en a cependant trouvé un autre pour compenser cette annulation, puisque le club bruxellois affrontera le Beerschot le 11 juillet. Une date à laquelle les Anversois devaient initialement affronter OHL... qui a annulé.

"C'est une plutôt bonne solution de rechange", s'est amusé l'entraîneur Mohamed Messoudi dans les colonnes de Het Nieuwsblad. "Malheureusement, nous devrons jouer à Anderlecht et non au Kiel car nous n'avons pas reçu les autorisations", regrettait le T1.


Avec des recrues telles que Jordan Bustin et Abian Arslan (RFC Liège), Sem Audoor (Club NXT), Brent Stevens (Jong Genk) et Jelle Vossen (Zulte), le Beerschot semble bien paré pour jouer les premiers rôles la saison prochaine en Challenger Pro League.

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