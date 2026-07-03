📷 Fini le damier vert et blanc : la RAAL présente son nouveau maillot

La RAAL a présenté ce matin son nouveau maillot pour les matchs à domicile. Les Loups optent pour des vareuses assez sobres.

Nouvelle saison, nouveau staff, nouveaux joueurs : La Louvière débute un nouveau chapitre de sa renaissance avec Edward Still cette année. La reprise officielle du championnat n'est fixée que le 9 août, avec un premier déplacement à Anderlecht au programme, mais l'impatience se fait déjà sentir.

Pour mettre encore un peu plus l'eau à la bouche aux supporters, le club a présenté aujourd'hui son premier jeu de maillot, celui qui est appelé à réserver quelques grands matchs à l'Easi Arena dans les prochains mois.

La Louvière veut confirmer sa place en D1A

A l'occasion de cette deuxième saison parmi l'élite, fini les carreaux verts et blancs. Les motifs à damier du maillot home de l'année dernière ont été remplacés par de fines lignes vert foncé sur la partie centrale. Même harmonie déclinée en bleu pour la tenue du gardien.

Cette nouvelle tenu sera disponible dès ce samedi au Fan Shop de l’Easi Arena, elle devrait également être portée pour la première fois à l'occasion du premier match amical de présaison, également prévu demain sur le coup de 15h contre l'Union Rochefort. De quoi permettre à Edward Still de poser les bases d'une saison plus éloignées de la zone rouge ?



