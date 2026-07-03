OFFICIEL : Anderlecht annonce le départ de Devon De Corte, qui se lance dans un défi à l'étranger

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Le RSC Anderlecht a officialisé le départ de Devon De Corte, qui s'est engagé définitivement avec le FC Den Bosch, aux Pays-Bas. Le milieu de terrain de 20 ans a signé un contrat jusqu'en juin 2029 avec le pensionnaire de Keuken Kampioen Divisie.

Arrivé à Neerpede durant l'été 2023 en provenance du Philadelphia Union, le club de sa ville natale, Devon De Corte De Corte possède la double nationalité belge et américaine. Considéré comme un joueur d'avenir, il n'a toutefois jamais réussi à se faire une place dans le noyau A des Mauves.

En revanche, le jeune milieu s'est imposé comme un élément important des RSCA Futures. En deux saisons en Challenger Pro League, il a disputé 65 rencontres, inscrivant sept buts et délivrant sept passes décisives. Il a également pris part à plusieurs rencontres de l'International Premier League Cup avec les jeunes Anderlechtois.

Devon De Corte espère franchir un cap

Sur la scène internationale, Devon De Corte a d'abord porté les couleurs des équipes de jeunes belges, avec les U18 et les U19. Fin 2025, il a cependant choisi de représenter les États-Unis et a depuis effectué ses débuts avec la sélection américaine U20.

Le FC Den Bosch espère désormais lui permettre de franchir un nouveau cap. En lui offrant un contrat jusqu'en 2029, le club néerlandais affiche sa confiance envers un joueur qui tentera de poursuivre sa progression après deux saisons convaincantes avec les RSCA Futures.

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