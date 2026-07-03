Qui met l'ambiance dans le vestiaire des Diables ? "Les choix musicaux d'Arthur n'étaient pas très bons..."

Florent Malice
Florent Malice depuis Seattle
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Qui met l'ambiance dans le vestiaire des Diables ? "Les choix musicaux d'Arthur n'étaient pas très bons..."
Photo: © photonews
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Après une telle qualification, les Diables ont naturellement fait la fête dans le vestiaire, avant une journée plus légère ce jeudi. Mais qui met de l'ambiance dans ce genre de moments ?

Au lendemain de Belgique-Sénégal, c'est Timothy Castagne qui s'est présenté face à la presse, et s'il est d'un naturel assez calme, on ne doute pas une seconde qu'il a bien fêté la qualification avec ses coéquipiers dans le vestiaire. Un vestiaire qui ne manque pas d'ambianceurs, assure-t-il.

"Il y en a plusieurs qui mettent de la musique. Ca fait un peu débat parfois parce que ce ne sont pas les mêmes styles", entame Castagne très sérieusement. "Souvent, c'est Alexis (Saelemaekers). Hier, au début, c'est Arthur (Theate) qui a commencé mais ses choix musicaux n'étaient pas bons, donc on l'a mis sur le banc", sourit-il ensuite.

Castagne reste sérieux à l'entraînement 

"Il n'y en a pas qu'un qui met l'ambiance, c'est un peu un mix de plusieurs joueurs", a conclut Timothy Castagne, qui n'a pas une image très festive au sein du groupe. Même lors des entraînements, alors que beaucoup de Diables, y compris des cadres comme Lukaku ou Witsel, plaisantent beaucoup avec les jeunes, lui reste très concentré.

"Ceux qui me connaissent savent que j'aime bien rigoler. Mais c'est vrai qu'à l'entraînement, j'ai tendance à rester concentré et à essayer de mener par l'exemple, que ce soit dans les petits jeux ou les confrontations", reconnaît Castagne.

Lire aussi… Personne n'est intouchable chez les Diables : "Peu importe ton nom, tu peux sortir"
Après la qualification, le latéral de Fulham a tout de même savouré. "J'ai passé bien 20-30 minutes à regarder des vidéos de la fête en Belgique", sourit-il. "Mes amis et mes proches m'en ont envoyé beaucoup. Mais après le match, ça faisait tard pour rappeler tout le monde". 

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