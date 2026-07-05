Titulaire la saison prochaine : Genk prolonge un grand talent, pourtant pisté par le Bayern de Vincent Kompany

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Titulaire la saison prochaine : Genk prolonge un grand talent, pourtant pisté par le Bayern de Vincent Kompany
Photo: AI generated
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C'est une excellente nouvelle au Racing Genk : titulaire lors des Europe Play-Offs de la saison dernière, le jeune portier de 18 ans Lucca Brughmans a prolongé son contrat jusqu'au 30 juin 2030. Il est perçu comme le futur du club limbourgeois entre les perches.

"Here to stay." C’est de cette manière que le Racing Genk annonce avec beaucoup de fierté, sur ses réseaux sociaux, la prolongation du contrat de Lucca Brughmans. Le gardien de 18 ans a signé jusqu’en juin 2030 et lie son avenir pour quelques saisons supplémentaires aux Limbourgeois.

Son précédent contrat courait jusqu’au 30 juin 2028, ce qui était alors la durée maximale possible pour un joueur mineur. Désormais âgé de 18 ans, Brughmans peut s'engager pour plus longtemps au Racing Genk, lui qui débutera la saison prochaine en tant que titulaire.

Onze apparitions déjà avec l’équipe première

L'international U19 est considéré comme un très grand talent. Il a fait ses débuts professionnels avec le Jong Genk et en est rapidement devenu le titulaire dans les buts, jusqu'à disputer plus de trente matchs en Challenger Pro League. La saison dernière, le jeune portier a percé en équipe première, et a même été promu titulaire pour les Europe Play-Offs et le barrage européen.

Dimitri de Condé, Head of Football, est un homme satisfait. "Lucca est un gardien qui s’intègre parfaitement dans la vision du Racing Genk", explique-t-il dans le communiqué du club. "Il est avide d’apprendre, travaille chaque jour avec beaucoup de discipline et dégage un calme naturel."

Brughmans peut jouer un rôle important à Genk

"Nous sommes particulièrement heureux qu’il lie davantage son avenir à Genk. Il a tout pour jouer un rôle important au cours des prochaines saisons pour notre club." Brughmans est décrit comme un gardien calme, doté d’excellents réflexes et d’un bon jeu au pied par Dimitri De Condé.

Avec cette prolongation, le club limbourgeois envoie un signal fort aux clubs (de haut niveau) intéressés. Le Bayern Munich et Vincent Kompany notamment été cités parmi les intéressés, mais il faudra encore attendre avant de faire partir le jeune gardien de la Cegeka Arena.

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