Besoin de se relancer : l'un des déçus de Rudi Garcia pourrait rebondir en Italie

Scott Crabbé, journaliste football
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Besoin de se relancer : l'un des déçus de Rudi Garcia pourrait rebondir en Italie
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Johan Bakayoko pourrait être sur le point de vivre un nouveau transfert. Le Belge de 23 ans a connu une première saison compliquée au RB Leipzig et serait, selon la presse italienne, dans le viseur de la Fiorentina.

Le club de Florence voit en Bakayoko une option intéressante pour le couloir, rapporte La Gazzetta dello Sport. Leipzig réclamerait environ 20 millions d’euros, soit autant que sa valeur marchande actuelle selon Transfermarkt. La Fiorentina ne semble toutefois pas disposée à poser immédiatement l’intégralité de ce montant sur la table.

Dès lors, l’idée d’un prêt avec option d’achat conditionnelle est à l’étude. De cette manière, la Fiorentina pourrait d’abord tester le Belge pendant une saison, tandis que Leipzig garderait la perspective d’une vente définitive.

La Serie A après la Bundesliga et l'Eredivisie ?

Bakayoko est encore sous contrat en Allemagne jusqu’en juin 2030. Leipzig l’a recruté l’été dernier pour environ 18 millions d’euros en provenance du PSV, où il a véritablement explosé. Ses débuts à Leipzig étaient pourtant prometteurs. Bakayoko a commencé la saison comme titulaire, mais il a perdu sa place fin octobre. Par la suite, il a surtout dû se contenter d’entrées en jeu.

Sa situation a aussi eu des répercussions chez les Diables Rouges. Bakayoko compte déjà 18 sélections, mais le sélectionneur Rudi Garcia ne l'a jamais appelé depuis le début de son mandat. Un départ vers la Fiorentina pourrait l'aider à se relancer, à condition de retrouver la confiance et la stabilité qu'il cherche à retrouver.

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