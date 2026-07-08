Officiel : encore une nouvelle recrue à la RAAL

Scott Crabbé, journaliste football
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Officiel : encore une nouvelle recrue à la RAAL
Photo: © photonews
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Le nouveau renfort de La Louvière s'appelle Patrick Nkoa. Le défenseur de 26 ans débarque en provenance de deuxième division allemande.

Et de...onze ! La RAAL continue sa folle moisson de l'été avec une nouvelle arrivée tout juste officialisée. Cette fois, c'est le secteur défensif qui est concerné : Patrick Nkoa vient en effet pour renforcer l'arrière-garde. Il s'agit d'un défenseur central de 26 ans qui venait de voir son contrat prendre fin à l'Eintracht Braunschweig.

Né à Yaoundé, Nkoa a déménagé très jeune en Allemagne, il dispose de la double nationalité germano-camerounaise. Après avoir fini sa formation au Rot-Weiß Erfurt, Nkoa a évolué au au Hansa Rostock et à l'Alemannia Aachen.

Une nouvelle tour de contrôle dans la défense de la RAAL

Pour sa première saison à Braunschweig, en deuxième divison, le joueur s'est rapidement imposé comme titulaire, mais a passé les deux derniers mois de la saison à l'infirmerie suite à une vilaine blessure au genou. Son objectif sera donc de retrouver du rythme du côté de l'Easi Arena.


"Du haut de ses 1,92 m, il se distingue par sa puissance physique et sa solidité dans les duels", le présente La Louvière dans le communiqué officiel. Un nouveau renfort  bienvenu pour Edward Still, qui vise un effectif au complet le plus rapidement possible, pour prendre des points dès le début de saison.

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