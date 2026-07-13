Youri Tielemans a choisi Manchester United, mais il aurait également pu signer en Arabie saoudite

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Youri Tielemans a choisi Manchester United, mais il aurait également pu signer en Arabie saoudite
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Youri Tielemans va prochainement devenir un joueur de Manchester United, c’est désormais confirmé. Le Belge n’a plus qu’à passer sa visite médicale. Le journaliste anglais Ben Jacobs révèle que le Diable Rouge aurait cependant aussi pu signer au Moyen-Orient.

Plusieurs clubs saoudiens étaient intéressés par le Diable Rouge, qui a finalement opté pour un choix sportif plutôt qu’onéreux. Une bonne nouvelle évidemment pour la Belgique, qui va voir son capitaine rejoindre l’un des plus grands clubs anglais de l’histoire du football. Le voir partir en Arabie saoudite aurait clairement été une déception pour les supporters belges.

Youri Tielemans va rejoindre Manchester United pour 41 millions d’euros, soit le montant de sa clause libératoire. Il a déjà trouvé un accord avec les Mancuniens et est impatient de se lancer dans ce nouveau défi.

Une décision prise après le Mondial

Tielemans a informé le club anglais, après la fin de la Coupe du monde avec la Belgique, qu’il était prêt à y signer. Il voulait absolument signer en terre mancunienne, où il va rejoindre un autre Diable Rouge. En effet, Senne Lammens évolue désormais depuis une saison du côté de Manchester United.

Le portier belge avait rejoint le club en provenance de l’Antwerp en septembre 2025. Son contrat court encore jusqu’au 30 juin 2030 et il semble en bonne voie pour s’installer au sein de la formation anglaise.

Lire aussi… Youri Tielemans va rejoindre un autre Diable Rouge dans un grand club anglais
Le natif de Zottegem se remet cependant en ce moment de ses émotions après une faute de main qui a coûté l’élimination de la Belgique à la Coupe du monde face à l’Espagne. Il est cependant inévitable qu’il est un gardien rempli de talent.

Il a dû remplacer Thibaut Courtois, sorti sur blessure à la 71e minute, et n'est pas parvenu à se montrer totalement irréprochable. Lancé dans le plus grand match de sa jeune carrière, le gardien belge a dû gérer une pression immense, avec le destin de la Belgique entre ses mains en quarts de finale du Mondial.

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