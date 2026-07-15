Records, cauchemar d'Mbappé et ballons dans le Rhein : cinq choses à savoir sur Yann Sommer

Yann Sommer est le nouveau gardien du Club de Bruges. Portrait en cinq points de l'un des joueurs les plus mondialement connus que le football suisse ait produit.

Pas titulaire d'entrée de jeu au FC Bâle

Pour Yann Sommer, jouer dans les buts a toujours été une évidence. Fils et neveu de gardien, il n'a pas hésité à aller entre les perches lorsque l'occasion s'est présentée : "C’était peut-être une prédisposition génétique, dès mon premier entraînement, je me suis mis dans la cage. Je voulais attraper le ballon, je suis né gardien", rigole-t-il dans House of Switzerland.

Mais il n'est pas de ceux dont la carrière a décollé du jour au lendemain au FC Bâle, son club formateur. Un temps cantonné comme troisième gardien, il s'entraîne alors régulièrement comme arrière droit. Des séances qui l'aident aujourd'hui à être un véritable joueur de champ supplémentaire.

Son apprentissage continue dans l'ombre. Bâle le prête d'abord pendant deux ans au FC Vaduz, club basé au Liechtenstein et évoluant en deuxième division suisse. Sommer joue ainsi au Rheinpark, le modeste stade où les Diables ont battu le Liechtenstein il y a un an et où chaque dégagement mal maîtrisé peut à tout moment finir dans le fleuve voisin. A son retour à Bâle, il est à nouveau prêté, cette fois aux Grasshoppers Zurich. Ce dernier séjour en prêt lui permet de s'affirmer et de revenir avec le plein de confiance au FCB, qui le garde toutefois comme doublure lors de la saison 2010/2011.

Toujours lié au Bayern

C'est lors de l'exercice 2011/2012 que la carrière de Sommer connaît un fameux coup d'accélérateur. Propulsé comme gardien numéro un à 23 ans, il fait partie intégrante de l'âge d'or du FC Bâle, qui remporte quatre titres de champion de suisse de rang et réalise plusieurs exploits en Ligue des Champions, éliminant notamment le Manchester United de Sir Alex Ferguson en phase de groupe.

En huitième de finale, le FCB croise le fer avec le Bayern et réussit l'exploit de s'imposer 1-0 au match aller. Dans les buts, Sommer sort un match héroïque. Malgré la défaite 7-0 au retour, sa prestation contre les Bavarois aura attiré l'attention du Borussia Monchengldbach, qui le transfèrera en 2014.





Le natif de Morges, paisible commune au pied du Lac Léman, disputera pas moins de 335 matchs dans les buts du Borussia, où il retrouve son compatriote Lucien Favre. L'un des plus marquants a lieu en 2022 contre le Bayern. Ce soir-là, Sommer fait très fort, sortant pas moins de...19 parades, établissant ainsi le record en la matière en Bundesliga. Le Rekordmeister le transfèrera quelques mois plus tard pour palier l'absence longue durée de Manuel Neuer. L'occasion de disputer 25 matchs sous le maillot du Bayern.

Cauchemar de Kylian Mbappé

En sélection suisse, le nouveau gardien du Club de Bruges a également vécu de grands moments. Il était ainsi de la partie aux Mondiaux 2014, 2018 et 2022, ainsi que lors des Euro 2016, 2020 et 2024. Il prend d'ailleurs sa retraite à l'issue de ce dernier championnat d'Europe, conclu par une élimination aux tirs au but contre l'Angleterre en quart de finale.

Lors de l'édition précédente, la Suisse avait déjà atteint les quarts, sortant une prestation mémorable contre la France en huitième. Menée 3-1, la Nati revient à 3-3 et s'impose aux tirs au but grâce à un dernier envoi de Kylian Mbappé arrêté par Sommer, véritable héros de la nation.

37 ans mais toujours la main ferme

Le nouveau portier brugeois a beau avoir son âge, il n'en demeure pas moins en grande forme. Il sort ainsi de trois saisons comme titulaire dans les buts de l'Inter Milan et a notamment démontré qu'il avait plus que de beaux restes contre l'Union Saint-Gilloise la saison dernière.

Après tout, Sommer était encore titulaire en finale de Ligue des Champions contre le PSG il y a un an. Quelques semaines plus tôt, il s'était mué en héros de la demi-finale contre le FC Barcelone en réalisant 14 arrêts sur les deux matchs, soit la deuxième meilleure performance mesurée dans l'histoire des demi-finales de C1 derrière les 16 arrêts de Jan Oblak en 2015-2016.

Cuisine, guitare et yoga

Au-delà de ses performances sur le terrain, le vétéran suisse fait également l'unanimité par son calme. Il s'inspire ainsi de la sérénité d'un autre célèbre Bâlois, un certain Roger Federer : "J’ai toujours observé comme il joue, comme il arrive à rester calme dans sa tête durant les moments de forte pression. Et puis, il est resté humble malgré son succès planétaire". Sommer tire également cette résistance au stress des séances de yoga auxquelles il s'astreint.

Il se passionne également pour la guitare et la cuisine, animant même pendant longtemps un blog baptisé «Sommerkocht», avec un joli succès. Il y présentait ses recettes fétiches, surtout végétariennes. Un talent culinaire qui lui vient notamment de ses vacances passées dans le Sud de la France avec ses parents. "Je suis né dans une famille de gourmets. J’adorais aller faire les courses au marché provençal, les odeurs, les couleurs, l’huile d’olive, le jambon frais, les truffes. Mais je ne suis qu’un amateur". Les ingrédients à la disposition d'Ivan Leko au Club de Bruges devraient là aussi permettre de réaliser quelque chose d'assez savoureux.