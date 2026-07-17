Le jeu des chaises musicales a bien commencé : deux clubs de D1A à la lutte pour le gardien belge de Marseille

Si vous ne connaissez pas Jelle Van Neck, vous allez peut-être le découvrir dans les prochains mois. Le gardien belge de Marseille entre dans sa dernière année de contrat sur la Canebière, il pourrait bientôt rejoindre la Pro League.

Le nom de Jelle Van Neck est encore peu connu en Belgique. Il faut dire que le gardien est parti du Club de Bruges alors qu'il était à peine majeur. Après avoir été formé à Blankenberge, Ostende et chez les Blauw en Zwart, le garçon a mis les voiles sur Marseille en 2022.

Après avoir fait ses preuves avec les U19 puis la réserve de l'OM, Van Neck est devenu le troisième gardien des Phocéens, sans toutefois disputer la moindre minute dans les buts de l'équipe première. Présent sur le banc lors de l'intégralité de la dernière campagne de Ligue des Champions, il rentre dans sa dernière année de contrat.

Jelle Van Neck vers une première expérience en Pro League ?

Comme souvent, cela pourrait être synoyme de départ. D'autant que de l'intérêt, il y en a. Selon Het Nieuwsblad, Louvain et Malines pensent à lui dès cet été.

Du côté d'OHL, on cherche surtout à anticiper le probable départ de Tobe Leysen. Le frère de Fedde Leysen en est déjà à sa quatrième saison à Den Dreef et a largement montré qu'il avait le niveau pour franchir un palier. Il suscitait déjà pas mal de convoitises lors des derniers mercatos, il ne devrait pas en être autrement cet été. Le départ de Maxence Prévot, son substitut, a également déjà été acté.



De son côté, Malines travaille au départ de son gardien remplaçant Ortwin De Wolf et pense à Van Neck à un certain temps. D'autant que Nacho Miras, devenu le numéro un incontesté entre les perches du KV, devrait lui aussi recevoir des offres après sa saison bien au-delà des attentes derrières les Casernes. Reste à savoir quelles perspectives Jelle Van Neck privilégiera.