OFFICIEL : Saint-Trond s’offre le meilleur jeune joueur de la zone ouest de la J1 League

Récemment élu meilleur jeune joueur de la zone ouest de la J1 League, le Japonais Nelson Ishiwatari rejoint Saint-Trond. Le joueur de 21 ans quitte pour la première fois son pays natal. Il a paraphé un contrat pour "plusieurs saisons" avec le club limbourgeois.

Le jeune milieu de terrain a été formé au Cerezo Osaka. En février 2024, il a été prêté à Ehime FC, formation de deuxième division japonaise. Après son retour en janvier 2025, il a de nouveau été prêté, dès février 2025, à Iwaki FC, également en J2 League. Il est ensuite revenu au Cerezo Osaka en janvier 2026 et est parvenu à s'imposer en équipe première. Désormais, il franchit une nouvelle étape dans sa carrière en rejoignant Saint-Trond.

Les premiers mots de Nelson Ishiwatari

Le joueur a exprimé ses premiers mots sous les couleurs trudonnaires : "Saint-Trond est un grand nom, même au Japon. C'est une immense fierté de pouvoir marcher sur les traces de compatriotes comme Takehiro Tomiyasu, Daichi Kamada et Wataru Endo. Je donnerai tout chaque jour pour défendre ces couleurs."



"Nous allons évoluer sur la scène européenne et je suis très fier de pouvoir en faire partie. À moi maintenant de rendre cette confiance sur le terrain."

Le CEO présente la nouvelle recrue

Le CEO de Saint-Trond, Takayuki Tateishi, s'est montré ravi de ce transfert : "Nous suivions Nelson depuis longtemps et nous étions convaincus qu'il possédait un profil unique. Ces dernières saisons, il a progressé à une vitesse impressionnante. Nous sommes persuadés qu'il deviendra un maillon essentiel de notre équipe."





"Nelson est capable d'évoluer à plusieurs postes au milieu de terrain et apportera autant sur le plan offensif que défensif. Grâce à son gabarit imposant, son volume de course et sa qualité des deux pieds, il offrira davantage d'équilibre à notre milieu. Nous lui souhaitons beaucoup de succès sous nos couleurs", a-t-il conclu.