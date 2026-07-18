Le successeur de Youri Tielemans est là : Aston Villa casse son record pour le recruter

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Le successeur de Youri Tielemans est là : Aston Villa casse son record pour le recruter
Photo: © photonews
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Johan Manzambi rejoint Aston Villa. Le club anglais a déboursé 70 millions d'euros, bonus compris, pour recruter le milieu suisse de 20 ans après sa belle Coupe du monde et sa saison réussie avec Fribourg. C'est le remplaçant de Youri Tielemans.

Il n'aura fallu qu'une Coupe du monde pour convaincre l'un des clubs les plus ambitieux d'Angleterre. Johan Manzambi quitte Fribourg et s'engage avec Aston Villa. Pour le moment, on ne connaît pas la durée de son contrat. Villa a déboursé 70 millions d'euros, bonus compris, pour s'attacher les services du milieu suisse. Jamais Aston Villa n'avait investi une telle somme pour un joueur.

Youri Tielemans a été remplacé

Le club anglais cherchait un joueur capable de remplacer Youri Tielemans dans l'animation du jeu. Il peut évoluer comme milieu offensif, mais aussi un peu plus bas ou derrière l'attaquant. Une polyvalence qui a convaincu les dirigeants des Villans.

Le remplaçant qui est devenu titulaire

Remplaçant avec la Suisse durant cette Coupe du monde 2026, le milieu de terrain de 20 ans s'est imposé comme un incontournable. En quatre rencontres, il a inscrit trois buts et délivré deux passes décisives, jouant un rôle majeur dans le parcours de la Nati jusqu'en quarts de finale.

Forfait contre la Colombie et par la suite conte l'Argentine de Lionel Messi

Manzambi s'était blessé au genou à l'entraînement et a dû déclarer forfait en huitièmes de finale contre la Colombie. La Suisse n'est pas parvenue à marquer et le match s'est terminé sur le score de 0-0. Elle s'est qualifiée aux tirs au but (4-3).

Une belle saison en club et une défaite en finale d'Europa League face à son nouveau club


Ce tournoi n'a fait que confirmer ce qu'il avait montré avec Fribourg la saison passée. Il a réalisé une belle saison en Bundesliga, où son équipe a terminé à la septième place. Il a également disputé la finale de l'Europa League, perdue contre Aston Villa.

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