"Je me sens vraiment en pleine forme" : malgré son transfert avorté à l'Inter, Anan Khalaili reste optimiste

Alors qu'il devait rejoindre l'Inter cet été, Anan Khalaili n'a finalement pas réussi sa visite médicale et n'a pas pu franchir un cap en rejoignant le géant italien. Désormais, il s'est remis au travail avec l'Union SG et prépare la saison prochaine. Il se montre positif malgré cet échec.

Difficile de dire désormais de quoi sera fait son avenir. Se trouvera-t-il finalement un autre club ou restera-t-il à l'Union Saint-Gilloise ? Une chose est en tout cas certaine, l'Israélien se montre motivé : "Je suis toujours concentré sur ma carrière et je garde la foi. Je donnerai mon meilleur. Je me sens bien, je me sens en bonne santé, tout est parfait. Je suis prêt à jouer et à m’entraîner à fond, à 100 %."

Anan Khalaili explique se sentir en pleine forme

"J’ai joué 99 matchs sur les deux dernières années, et presque 90 minutes à chaque fois. Je me sens vraiment en pleine forme", a-t-il tenu à souligner dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux de l'Union Saint-Gilloise.

Anan Khalaili était très proche de rejoindre l'Inter pour un montant de 25 millions d'euros, pouvant grimper jusqu'à 32 millions d'euros avec les bonus. Finalement, alors que tout semblait bouclé, sa visite médicale n'a pas été réussie. Une situation totalement inattendue qui a certainement dû marquer le joueur, qui reste cependant malgré tout concentré et qui ne se laisse surtout pas abattre.

La Supercoupe de Belgique approche

Le premier match officiel de l'Union Saint-Gilloise cette saison approche. Les Bruxellois affronteront le Club de Bruges en Supercoupe de Belgique le vendredi 31 juillet à 20h30. Une rencontre qui se tiendra au stade Jan Breydel de Bruges. Le premier objectif de la saison sera donc de s'imposer afin de décrocher déjà un premier trophée. Le défi ne s'annonce cependant pas évident face au champion en titre de Pro League. On ignore pour l'instant si Anan Khalaili sera intégré à l'effectif ou non.