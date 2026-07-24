Mark Van Bommel veut éteindre la polémique : un premier geste qui le distingue de Rudi Garcia

Mark Van Bommel sera le prochain sélectionneur des Diables Rouges. Contrairement à Rudi Garcia, le Néerlandais entend apprendre le français. Une décision qui devrait être appréciée par une partie du vestiaire.

Mark Van Bommel sera le prochain sélectionneur des Diables Rouges. Le technicien néerlandais est en passe de succéder à Rudi Garcia après plusieurs échanges avec Vincent Mannaert. Selon Het Nieuwsblad, les deux hommes se sont encore entretenus jeudi afin de régler les derniers détails. Sauf surprise de dernière minute, l'ancien entraîneur de l'Antwerp prendra bientôt les commandes de la sélection belge.

Le choix de la fédération intervient après le départ de Garcia. Arrivé un an avant la Coupe du monde 2026, le Français avait rempli l'objectif fixé en emmenant les Diables Rouges jusqu'en quarts de finale. La Belgique s'était inclinée face à l'Espagne, future championne du monde, mais cela n'a pas suffi à convaincre les dirigeants de poursuivre l'aventure.

De l'expérience comme entraîneur

Van Bommel a déjà dirigé trois clubs depuis le début de sa carrière d'entraîneur : le PSV Eindhoven, Wolfsburg et l'Antwerp. C'est en Belgique qu'il a obtenu ses meilleurs résultats. Lors de la saison 2022-2023, il a conduit le Great Old vers un doublé historique en remportant le championnat et la Coupe de Belgique. Des performances qui ont renforcé sa crédibilité et convaincu la fédération belge de lui confier les Diables Rouges.

Deux Néerlandais et un flamand dans le staff

Son staff comprendrait Reinier Robbemond, chargé du travail sur le terrain, l'analyste vidéo Alex Abresch, originaire d'Anvers, ainsi que Boudewijn Zenden. Ce dernier parle français grâce à son passage à l'Olympique de Marseille, un atout qui devrait faciliter les échanges avec les joueurs francophones.

Apprendre le français pour communiquer avec le reste du groupe

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Van Bommel ne maîtrise pas le français, ce qui a suscité quelques réactions en Wallonie. Selon la même source, le futur sélectionneur souhaite apprendre rapidement les bases de la langue afin de communiquer plus facilement avec les médias et les supporters francophones.