OFFICIEL : une pépite hongroise débarque en Pro League

OFFICIEL : une pépite hongroise débarque en Pro League
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Zulte Waregem a trouvé un nouveau renfort pour son entrejeu. L’international espoir hongrois Zalán Átrok quitte le MTK Budapest pour rejoindre la formation de Pro League. Le milieu offensif de 20 ans s’est engagé pour trois saisons à l’Elindus Arena, avec une option pour une année supplémentaire.

Le jeune milieu offensif s’apprête à vivre la première expérience de sa carrière en dehors de la Hongrie. Formé au sein de plusieurs clubs hongrois, il a fait ses débuts dans l’élite à seulement 17 ans. Issu du centre de formation du Budapest Honvéd, il a progressivement intégré l’équipe première avant de rejoindre le MTK Budapest l’été dernier.

Sous les couleurs du club de la capitale, le milieu de terrain a poursuivi sa progression. Lors de la saison écoulée, il a disputé 32 rencontres, inscrit sept buts et délivré quatre passes décisives. Des performances qui ont convaincu Zulte Waregem de passer à l’action.

La pépite hongroise possède également une première expérience sur la scène internationale. Le milieu de terrain a disputé quatre rencontres avec les Espoirs hongrois et est considéré comme un joueur disposant encore d’une belle marge de progression.

Le directeur sportif Niels Leroy se réjouit

À Zulte Waregem, le directeur sportif Niels Leroy se réjouit de l’arrivée du Hongrois, dont il apprécie particulièrement les qualités offensives : "Grâce à son profil offensif et à la qualité de sa dernière passe, Zalán est un joueur qui s’exprime pleinement en tant que milieu offensif. Nous sommes impatients de l’accompagner dans son développement et sommes convaincus qu’il apportera une réelle plus-value à l’équipe", a-t-il déclaré sur le site du club.

Zalán Átrok se montre également enthousiaste à l’idée de découvrir un nouveau championnat : "Je suis très motivé à l’idée de franchir cette nouvelle étape dans ma carrière. Dès les premiers échanges, j’ai été convaincu par le club et par notre vision commune de l’avenir."

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