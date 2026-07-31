À une semaine de Sclessin, le Cercle partage face à un grand club français

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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À une semaine de Sclessin, le Cercle partage face à un grand club français
Photo: © photonews
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Le Cercle de Bruges a terminé à la 14e place de la phase classique la saison passée, et n'a donc pas pu échapper aux Relegation Playoffs. Les Groen & Zwart espèrent faire mieux. Leur préparation s'est conclue sur un bon partage face à leur club frère, l'AS Monaco.

Le Cercle de Bruges est l'un partenaires privilégiés de l'AS Monaco, et affronte donc très régulièrement le club principautaire lors de ses préparations estivales. Les Groen & Zwart s'étaient rendus sur le Rocher pour y défier leur "frère" monégasque, et sont passés tout près d'une victoire de prestige.

C'est en effet Steve Ngoura qui a ouvert le score face à Monaco d'une belle frappe lointaine, à la 16e minute, avant que le jeune Valy Konaté (19 ans) ne fasse 0-2... face à ses propres couleurs : le jeune arrière gauche ivoirien est l'un des derniers sur la longue liste de joueurs prêtés par l'AS Monaco au Cercle de Bruges.

Peu avant la pause, Monaco réagira tout de même via Aleksandr Golovin (41e, 1-2). Mais il faudra attendre la toute fin de match pour que le 7e de la dernière saison de Ligue 1 évite une défaite humiliante face à son "petit frère" brugeois, sur un but de Paris Brunner à la 90e minute. 

Le Cercle a annoncé un nouveau transfert 

Le Cercle s'est donc mis en confiance à un peu plus d'une semaine de son premier match de la saison, le samedi 8 août en déplacement à Sclessin. Aujourd'hui, les Groen & Zwart ont également annoncé leur dernier transfert.


Et sans surprise, il s'agit... d'un prêt en provenance de l'AS Monaco. Lucas Michal (21 ans), jeune attaquant, est prêté pour la saison à venir, lui qui est lié jusqu'en 2029 aux Monégasques et a déjà fait ses débuts en Ligue 1 comme en Ligue des Champions. 

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