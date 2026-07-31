Coup de tonnerre à Beveren : le grand architecte de la remontée du club s'en va

Changement majeur au SK Beveren, où le CEO Bart Foubert n'accompagnera finalement pas les pensionnaires du Freethiel en Jupiler Pro League. Le défenseur Yoni Gomis, par contre, est à nouveau prêté par Strasbourg.

Nouveau changement majeur à Beveren, qui se sépare de son CEO Bart Foubert après s'être séparé de son entraîneur, Marink Reedijk, en fin de saison dernière.

Le club de la région anversoise a rendu hommage à son désormais ex-homme fort, qui était arrivé en 2020, en revenant sur les six piliers qu'il a instaurés au Freethiel : une organisation de travail professionnelle, une approche financièrement durable, le renforcement des relations avec les supporters et les autorités, le nouveau nom et le retour sous le matricule 2300, le renouvellement des infrastructures et l'expérience Beveren Buzzes, dédiée aux jeunes.

"Je suis extrêmement fier de ce que nous avons accompli ensemble. Je tiens à remercier nos employés, bénévoles, supporters, partenaires et parties prenantes pour leur dévouement et leur confiance. Je suis également reconnaissant envers les propriétaires de Global Football Holdings pour leur engagement constant et la confiance qu'ils m'ont témoignée au cours des dernières années."

CEO Bart Foubert neemt afscheid van SK Beveren.



Lees de terugblik van Bart op de afgelopen zes jaar via https://t.co/2s9x774ExR. pic.twitter.com/f6a4AOnfuu — SK Beveren (@SKBeveren) July 30, 2026

Un changement de CEO et un défenseur qui reste à Beveren

"Cette année de championnat sans défaite et la promotion représentent l'aboutissement de six années de travail acharné. Je suis arrivé ici avec une vision et une mission claires. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que cette mission est accomplie et que le moment est venu de dire au revoir", a déclaré Foubert, qui semble vouloir prendre du repos dans les prochains mois, dans le communiqué du club.





Ce n'est pas la seule nouvelle de la journée chez le promu, où Yoni Gomis, qui était déjà prêté par Strasbourg la saison dernière, l'est à nouveau pour cet épisode 2026-2027. "Je suis ravi d'être de retour. Nous avons vécu des moments formidables ensemble et j'ai vraiment hâte de revivre cela en Jupiler Pro League. À bientôt !", a déclaré le défenseur franco-sénégalais de 20 ans.