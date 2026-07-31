Kevin De Bruyne et deux autres Diables Rouges sur scène à Ibiza : "Visite surprise du roi Kevin De Bruyne"

Deviens fan de Belgique! 2662 Kevin De Bruyne profite de ses vacances à Ibiza en Espagne avec Steven Defour et Charles De Ketelaere. Le Diable Rouge a assisté au concert du célèbre DJ américain John Summit.



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