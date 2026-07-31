Kevin De Bruyne et deux autres Diables Rouges sur scène à Ibiza : "Visite surprise du roi Kevin De Bruyne"

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Kevin De Bruyne et deux autres Diables Rouges sur scène à Ibiza : "Visite surprise du roi Kevin De Bruyne"
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Kevin De Bruyne profite de ses vacances à Ibiza en Espagne avec Steven Defour et Charles De Ketelaere. Le Diable Rouge a assisté au concert du célèbre DJ américain John Summit.

Nicolas Baccus

Kevin De Bruyne et deux autres Diables Rouges sur scène à Ibiza

Kevin De Bruyne a assisté à un concert de Dimitri Vegas & Like Mike à Ibiza. Aux côtés de l’ancien Diable Rouge Steven Defour, de ses coéquipiers en sélection Charles De Ketelaere et Thomas Meunier, ainsi que d’amis, il est monté sur la scène de l’Ushuaïa Ibiza, derrière le set DJ du groupe d’électro house belge.

Les frères Dimitri Thivaios et Michael Thivaios, originaires de Willebroek, font partie des DJ les plus connus au monde. "Visite surprise du roi Kevin De Bruyne à Ushuaïa Ibiza mercredi dernier, aux côtés des légendes belges", a écrit Dimitri Vegas sur son compte.

Kevin De Bruyne profite de ses vacances à Ibiza en Espagne avec Steven Defour et Charles De Ketelaere. Le Diable Rouge a assisté au concert du célèbre DJ américain John Summit.

Kevin De Bruyne poursuit ses vacances à Ibiza avant de retrouver Naples pour le début de la nouvelle saison. Le Diable Rouge profite de cette parenthèse estivale avec plusieurs amis, dont Steven Defour et Charles De Ketelaere. Le milieu de terrain belge recharge les batteries après avoir été jusqu'en quart de finale de la Coupe du monde 2026.

Au cours de son séjour, De Bruyne s'est offert une soirée dans l'un des clubs les plus prisés d'Ibiza. Le Belge assistait au set de John Summit, l'un des DJ les plus en vue de la scène house. Installé dans la zone réservée aux invités, près de la cabine, il s'est laissé emporter par l'ambiance et a passé un excellent moment.

@howtfwefeelin where’s haaland to finish the assist 😭 #johnsummit #kevindebruyne #erlinghaaland #norway #housemusic ♬ original sound - john summit fan central

Le même groupe qu'en France

Une fois la prestation terminée, les deux hommes ont échangé quelques mots avant de se saluer chaleureusement. Pour ceux qui l'avaient remarqué, Kevin De Bruyne était déjà accompagné de Steven Defour et Charles De Ketelaere il y a quelques jours dans le sud de la France.

Après cette période de repos, De Bruyne retrouvera Naples pour lancer la préparation de la nouvelle saison sous les ordres de Massimiliano Allegri. Malgré plusieurs rumeurs ces derniers mois, le club italien n'a jamais envisagé de se séparer de son meneur de jeu.

Kevin De Bruyne est attendu à Naples

Le directeur sportif de Naples compte sur De Bruyne, tout comme Allegri, qui souhaite faire de l'ancien joueur de Manchester City l'un des leaders de son équipe. "Quand un joueur signe un contrat, il signe. Ensuite, c'est le club qui décide de ce qu'il se passe. Il n'y a rien à décider. Kevin n'a pas à choisir s'il part ou non. C'est un joueur de Naples", avait déclaré le DS.

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