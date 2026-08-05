"C’était une super expérience" : Nathan Ngoy revient sur sa première participation à une Coupe du monde

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"C’était une super expérience" : Nathan Ngoy revient sur sa première participation à une Coupe du monde
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Nathan Ngoy était de passage à Louvain le samedi 1er août pour assister au match entre les Louvanistes et le LOSC. Il a notamment pris la parole sur la Coupe du monde 2026 avec la Belgique, où il a été l’un des pions essentiels. Le Diable s’est également montré ravi de retrouver l'effectif.

Nathan Ngoy était content d'assister à un match de son équipe en Belgique : "Oui, je suis revenu aujourd'hui voir les copains. On s'est croisés à Luchin. Ils avaient un match. Ils sont venus jouer dans mon pays, en Belgique. Revoir les copains et repartir avec une victoire aujourd'hui, c'est bien."

Son expérience à la Coupe du monde 2026 avec les Diables Rouges

Il a ensuite été interrogé sur la Coupe du monde : "C'était une super expérience. C'est la plus grande compétition. Bien sûr, il y a un goût d'inachevé parce qu'on a été éliminés, mais dans l'ensemble, c'était une très belle expérience avec de grands joueurs. Je suis content d'avoir vécu ça et je prends aussi de l'expérience."

"Je suis content de revoir tout le monde dans l'effectif ! Bon, Ngal'ayel Mukau est là, il m'embête, je vais dire que c'est lui mon préféré, mais dans l'ensemble, tout le monde", a-t-il conclu avec le sourire. 

Le LOSC s'est imposé 3-6 dans cette rencontre amicale. Mais finalement, le score importe peu dans ces rencontres de préparation.

Le début de saison approche pour le LOSC

Le LOSC démarrera officiellement sa saison le 23 août prochain face à Angers. Le coup d'envoi sera donné à 15h00 au stade Raymond-Kopa. Lille espère réaliser une nouvelle saison remplie de succès en allant une nouvelle fois au minimum décrocher un billet pour la plus prestigieuse des compétitions européennes, la Ligue des champions. Lors du précédent exercice, Lille a terminé troisième et a ainsi décroché son billet pour la Ligue des champions. Le top 3 sera alors une nouvelle fois l'objectif de Lille.

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