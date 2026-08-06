Dante Brogno sur le point d'attirer un ancien du RFC Liège à l'Olympic

Mohamed Mouhli est sans club depuis son départ de l'Espérance Tunis. Il devrait rebondir en Belgique, du côté de l'Olympic Charleroi.

En janvier 2025, Mohamed Mouhli avait quitté le RFC Liège pour signer à l'Espérance Tunis après pas moins de 108 matchs sous le maillot des Sang et Marine, partagés entre la D1 Amateurs et la D1B.

L'ancien milieu offensif faisait face à un beau challenge en Tunisie : son nouveau club est l'un des plus titré du continent africain et disputait d'ailleurs la Ligue des Champions. Mouhli a bien débuté, marquant notamment un but en Coupe.

Mohamed Mouhli pour amener de la créativité au jeu de l'Olympic

Mais une blessure est venue le freiner dans son élan. A son retour, le Liégeois n'est plus revenu dans l'équipe. Il n'a finalement disputé que sept matchs pour l'Espérance, et pas la moindre minute en Ligue des Champions. Son contrat y a d'ailleurs pris fin au mois de juin.

Sans club, il s'apprête à retrouver de l'embauche en Belgique. Selon nos informations, il est en effet en passe de s'engager avec l'Olympic Charleroi. Officiellement relégués en D1 Amateurs, les Dogues se montrent très actifs depuis l'arrivée de Dante Brogno comme directeur sportif, ils ont d'ailleurs recruté Tyron Crame (qui avait pourtant signé au Luxembourg cet été) pas plus tard qu'hier.