Jan Vertonghen au chevet d'un club belge ? Il pose ses conditions

Jan Vertonghen savoure sa nouvelle vie loin des terrains. Mais l'ancien Diable Rouge n'est jamais très loin du milieu et se tâte encore à y retrouver un rôle en vue.

Entre sa fondation et son stage au sein de la fédération ces derniers mois, Jan Vertonghen est un retraité actif. S'il n'a finalement pas accompagné les Diables à la Coupe du Monde, Sterke Jan a beaucoup appris en suivant Vincent Mannaert dans ses obligations au quotidien.

Cette formation immersive est intervenue dans le cadre d'un programme de gestion dispensé par l'UEFA aux anciens joueurs. Vers quoi tout cela le mènera-t-il ? Vertonghen a fait le point dans Het Laatste Nieuws, pour qui il est notamment revenu sur ses premières semaines très difficiles à Anderlecht.

Jan Vertonghen ne ferme pas la porte à un boulot en club

Comme on peut le lire ci-dessous, il se montre encore assez indécis : "Je pourrais peut-être faire un stage ailleurs, dans un club par exemple, histoire d'apprendre de nouvelles choses. Mais quant à ce que je ferai ensuite, un vrai travail, je n'oserais vraiment pas le dire aujourd'hui".

Il se voit tout de même dans le milieu du football : "Ce n'est pas que je refuse d'avoir une vision plus globale, mais au final, mes connaissances et ma crédibilité se trouvent dans le football. Je ne dois pas être naïf à ce sujet. J'adore le cyclisme, mais Greg van Avermaet ne va pas devenir du jour au lendemain directeur sportif de Beveren. Et je n'ai pas le budget pour créer ma propre équipe".

S'engager, mais pas à n'importe quelles conditions

Vertonghen n'exclut pas de s'investir dans un club mais doit encore approfondir le sujet : "Je devrais discuter avec une direction ou deux un de ces jours pour connaître leur point de vue. Le truc, c'est que si je me lançais dans un tel projet, je voudrais avoir un impact, pouvoir prendre des décisions moi-même.





"Je ne peux pas évaluer dans quelle mesure ils en sont capables. Constituer moi-même une équipe au sein d'un club, voilà quelque chose qui m'intéresserait énormément", conclut-il. Vincent Kompany l'a constaté par lui-même : prendre beaucoup de place peut parfois vous faire du tort, même dans votre club de toujours. Vertonghen s'y essayera-t-il dans un autre rôle ?