Jan Vertonghen : "Mes premières semaines à Anderlecht ont été les plus difficiles de ma carrière"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Jan Vertonghen : "Mes premières semaines à Anderlecht ont été les plus difficiles de ma carrière"
Photo: © photonews
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Un an après avoir raccroché les crampons, Jan Vertonghen est déjà bien investi dans sa reconversion, notamment aux côtés de Vincent Mannaert à l'Union belge. Le recordman de sélections chez les Diables est revenu sur certains éléments clés de sa carrière lors d'une récente interview.

Jan Vertonghen n'est plus un joueur de football professionnel, mais il n'en a pas fini avec le monde du ballon rond. Sous la tutelle de Vincent Mannaert, l'ancien Diable Rouge progresse au sein de l'Union belge et se diversifie dans ses activités. Il passe aussi plus de temps à prendre soin de sa femme, de ses enfants et de sa fondation, fondée en 2018 à l'occasion de sa centième sélection chez les Diables Rouges, qui encourage les enfants malades, hospitalisés ou défavorisés à bouger et à faire du sport.

Toute une après-carrière dans laquelle il est revenu chez nos confrères de Het Laatste Nieuws, un an après sa reconversion. L'ancien joueur de l'Ajax, de Tottenham et du Sporting d'Anderlecht est notamment revenu sur quelques événements difficiles qu'il a vécus et qui lui ont permis d'acquérir une grande maturité.

Apprendre à relativiser

Ce faisant, il évoque notamment le décès de son père, qui lui a fait prendre conscience de l'importance de profiter de la vie. "Il y a quelques années, nous avons aussi dû dire adieu à ma belle-sœur. Cela m'a profondément marqué. J'ai connu mon père jusqu'à l'âge de dix-neuf ans, mes frères étaient encore plus jeunes. Tout est si relatif… Il y a bien peu de choses qui me préoccupent encore."

Jan Vertonghen est également revenu sur les moments plus difficiles qu'il a connus pendant sa carrière de joueur, dont ses premières semaines au Sporting d'Anderlecht. Même si, selon lui, la fin abrupte de son aventure à Benfica y était pour beaucoup. "En tant que dirigeant, je n'aurais jamais agi de la sorte", a-t-il déclaré en référence au fait qu'il n'avait appris son départ du club lisboète qu'au dernier jour du mercato.

Les premières semaines de Jan Vertonghen à Anderlecht étaient "les plus difficiles de sa carrière"

À cette époque, son épouse Sophie travaillait au Portugal. Elle pensait que la famille resterait à Lisbonne, quand l'opportunité Anderlecht s'est présentée. "J'ai trouvé cela incroyablement difficile, car j'avais l'impression d'arracher ma femme et mes enfants d'un environnement où ils étaient très heureux", a admis Vertonghen, qui a dû reporter ses tests médicaux le temps d'apprendre la nouvelle à ses enfants, qui étaient dans un camp de surf à Lisbonne.

"Pour moi, ces premières semaines à Anderlecht ont été les plus difficiles de ma carrière de footballeur. Je crois que ce sentiment n’a disparu qu'après la Coupe du monde au Qatar. J'ai alors constaté que mes enfants et ma femme, qui a trouvé du travail à Anvers assez vite, étaient aussi heureux en Belgique", a conclu l'ancien Diable Rouge aux 157 sélections.

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