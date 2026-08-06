Interview La première grande interview de Salieu Drammeh, nouveau joueur "frisson" du Standard : "Ce choix faisait sens"

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
La première grande interview de Salieu Drammeh, nouveau joueur "frisson" du Standard : "Ce choix faisait sens"
Photo: © photonews
Deviens fan de Standard! 2550

Deux jours avant la réception du Cercle de Bruges dans le cadre de la première journée de Pro League, Salieu Drammeh a livré sa première grande interview depuis son arrivée au Standard, ce jeudi. L'ailier gauche gambien, tout sourire, pourrait devenir le nouveau joueur "frisson" des Rouches.

Sourire jusqu'aux oreilles, Salieu Drammeh s'est présenté ce jeudi pour la troisième conférence de presse de présentation d'une recrue du Standard, et pour la première d'avant-match : celle de la réception du Cercle de Bruges, ce samedi soir (18h15) à Sclessin, dans le cadre de la première journée de Jupiler Pro League.

L'ailier gauche gambien a d'abord évoqué ses premières semaines en bord de Meuse, qu'il a appréciées. "Les joueurs et le staff ont été très accueillants, je me suis très rapidement senti intégré. Grâce aux joueurs, l'ambiance est bonne et j'aime venir à l'entraînement."

Salieu Drammeh n'a pas eu besoin d'être convaincu par le Standard

Joueur à la technique supérieure à la moyenne, Salieu Drammeh se veut aussi un bon bosseur, lui qui veut profiter de l'opportunité offerte par le Standard pour franchir un nouveau cap dans sa carrière. "Quand cette offre est arrivée, cela faisait sens pour moi. Je n'ai pas trop réfléchi et le club d'où je venais (Lillestrøm, en Norvège, ndlr) était d'accord. Tout le monde s'y retrouvait."

Marc Wilmots n'a en effet pas eu besoin de beaucoup d'efforts pour convaincre le natif de Londres, parti dans le pays de ses parents, la Gambie, à l'âge de quatre ans, où il a connu son enfance avant de partir au Danemark. "Après quelques conversations, ce choix était déjà devenu logique pour moi. Le Standard est un grand club avec beaucoup de supporters, c'était normal."

Pas la pression de passer après Rafiki Saïd

Quant à la comparaison avec Rafiki Saïd, qui présentait un peu le même profil et qui était le facteur X des Rouches la saison dernière, Salieu Drammeh n'en veut pas. "Cela ne me met pas de pression, je sais ce que je peux faire comme joueur. Nous sommes deux joueurs différents et je tâcherai de faire mon maximum sur le terrain."

Dribbleur, doté de grosses qualités en un contre un, l'ailier gauche aime aussi "mettre ses coéquipiers dans de bonnes situations, marquer des buts et faire tout ce qu'il peut pour aider l'équipe". Il espère franchir un cap dans sa carrière sous les ordres de Vincent Euvrard.

"Je suis encore jeune, j'ai beaucoup de choses à apprendre. J'ai eu beaucoup de conversations avec le coach, qui ont été très positives. Ce qu'il attend de moi est simple : il veut que je travaille dur et que je me donne à 100 % à chaque instant."

Une première titularisation et les premières enflammades de Sclessin pour Salieu Drammeh ?

Une attitude qui devrait plaire aux pensionnaires de Sclessin. "J'aime les contacts avec les fans au stade, j'aime essayer de leur rendre ce qu'ils nous donnent. J'aime le spectacle, et être en relation avec les supporters sur le terrain est quelque chose de naturel pour moi. C'est quelque chose que je ressens, mais que je ne saurais pas trop expliquer. Quand l'intérêt du Standard est venu, mon agent m'a envoyé des vidéos du stade, parce qu'il sait que c'est important pour moi."

Tous les voyants sont au vert, donc, pour Salieu Drammeh, pressenti pour une première titularisation en match officiel avec les Rouches. "Je pense que l'équipe est prête, je sens que les joueurs ont faim. Tout le monde s'est bien entraîné et a la même mission. Mes objectifs sur le long terme ? Gagner autant que possible et, d'abord, retrouver l'Europe, qui est très importante pour un club comme le Standard. Si c'est possible ? Bien sûr, tant qu'on y croit", a conclu le souriant Salieu Drammeh, qui pourrait devenir le nouveau joueur "frisson" du Matricule 16.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Salieu Drammeh

Plus de news

"Un match qu'on devait toujours gagner" : la déception de Vincent Euvrard après Standard - Cercle de Bruges Interview

"Un match qu'on devait toujours gagner" : la déception de Vincent Euvrard après Standard - Cercle de Bruges

21:40
2
Doublé d'Ayensa, d'autres Rouches dans le dur : les notes du Standard après le partage face au Cercle Analyse

Doublé d'Ayensa, d'autres Rouches dans le dur : les notes du Standard après le partage face au Cercle

21:00
2
Roméo Lavia franchit enfin un cap important à Chelsea, Xabi Alonso souligne son importance

Roméo Lavia franchit enfin un cap important à Chelsea, Xabi Alonso souligne son importance

23:50
Menée rapidement au score par Westerlo, l'Union déroule en deuxième période (1-5)

Menée rapidement au score par Westerlo, l'Union déroule en deuxième période (1-5)

22:51
Courtrai fonce sur une piste aussi suivie par Charleroi

Courtrai fonce sur une piste aussi suivie par Charleroi

23:10
Coup de froid à Sclessin : le Standard, puni en fin de match, perd ses premiers "bêtes" points face au Cercle

Coup de froid à Sclessin : le Standard, puni en fin de match, perd ses premiers "bêtes" points face au Cercle

20:14
Une grosse demi-heure pour la première de Tielemans à Manchester United, les fans emballés

Une grosse demi-heure pour la première de Tielemans à Manchester United, les fans emballés

23:30
Le Cercle Bruges passe à côté d'un renfort, malgré une offre de 4 millions d'euros

Le Cercle Bruges passe à côté d'un renfort, malgré une offre de 4 millions d'euros

22:11
Clement et Hayen poursuivent leur parcours en League Cup, non sans difficultés

Clement et Hayen poursuivent leur parcours en League Cup, non sans difficultés

21:50
Satisfait de l'accord avec DAZN, Georges-Louis Bouchez veut revoir la gouvernance du football belge

Satisfait de l'accord avec DAZN, Georges-Louis Bouchez veut revoir la gouvernance du football belge

21:20
3
Un jeune Louvaniste dans le viseur du champion des Pays-Bas

Un jeune Louvaniste dans le viseur du champion des Pays-Bas

20:00
Le dénouement de la saga ? Romelu Lukaku aurait donné son feu vert au projet du Fenerbahçe

Le dénouement de la saga ? Romelu Lukaku aurait donné son feu vert au projet du Fenerbahçe

20:30
12
Le Standard a manqué de fonds pour attirer l'un des transferts anderlechtois de l'été

Le Standard a manqué de fonds pour attirer l'un des transferts anderlechtois de l'été

17:30
4
Genk se déforce mais cible trois profils bien précis

Genk se déforce mais cible trois profils bien précis

19:00
Un ancien meilleur buteur de Pro League bientôt dans un club du subtop espagnol ?

Un ancien meilleur buteur de Pro League bientôt dans un club du subtop espagnol ?

19:30
Mons prolonge l'un de ses cadres jusqu'en 2028

Mons prolonge l'un de ses cadres jusqu'en 2028

18:30
Un Marseille sans le sou sur la piste d'un attaquant gantois

Un Marseille sans le sou sur la piste d'un attaquant gantois

18:00
Le Cercle à Sclessin, un mauvais souvenir à évacuer d'entrée pour le Standard, qui lance sa saison ce samedi

Le Cercle à Sclessin, un mauvais souvenir à évacuer d'entrée pour le Standard, qui lance sa saison ce samedi

14:20
Genk va s'offrir un international passé par la RAAL

Genk va s'offrir un international passé par la RAAL

16:30
Lionel Messi endeuillé

Lionel Messi endeuillé

17:00
Anderlecht prolonge l'un de ses jeunes talents, et presque héros de l'Euro U17, pour trois ans

Anderlecht prolonge l'un de ses jeunes talents, et presque héros de l'Euro U17, pour trois ans

15:30
1
Encore une recrue pour le RWDM qui s'offre un milieu offensif

Encore une recrue pour le RWDM qui s'offre un milieu offensif

16:00
"De 25 millions d'euros à neuf millions" : Marc Wilmots confirme le redressement du Standard

"De 25 millions d'euros à neuf millions" : Marc Wilmots confirme le redressement du Standard

11:00
Un joueur de la RAAL en partance pour un géant marocain ?

Un joueur de la RAAL en partance pour un géant marocain ?

15:00
Une cible d'Anderlecht va-t-elle rejoindre Orel Mangala à Getafe ?

Une cible d'Anderlecht va-t-elle rejoindre Orel Mangala à Getafe ?

14:40
Un ancien joueur de Pro League se rapproche du PSG

Un ancien joueur de Pro League se rapproche du PSG

13:30
Énorme surprise : Liverpool va se faire prêter un cadre du Barça

Énorme surprise : Liverpool va se faire prêter un cadre du Barça

12:30
Un club de Ligue 1 et un club de Serie A se disputent un ancien buteur de l'Union Saint-Gilloise

Un club de Ligue 1 et un club de Serie A se disputent un ancien buteur de l'Union Saint-Gilloise

11:30
12 millions d’euros : le Club de Bruges boucle le deuxième plus gros transfert de son histoire

12 millions d’euros : le Club de Bruges boucle le deuxième plus gros transfert de son histoire

10:36
Un match et déjà le nouveau chouchou du Club de Bruges ? Le Jan Breydel a scandé son nom

Un match et déjà le nouveau chouchou du Club de Bruges ? Le Jan Breydel a scandé son nom

10:30
La patte Antoine Sibierski : un joueur prêté par Anderlecht interdit d'affronter les Mauves

La patte Antoine Sibierski : un joueur prêté par Anderlecht interdit d'affronter les Mauves

10:00
Un renfort de Premier League au KV Malines ? Un accord a été trouvé

Un renfort de Premier League au KV Malines ? Un accord a été trouvé

09:30
Ivan Leko dérangé par la situation du Club de Bruges : "J'attends septembre avec impatience"

Ivan Leko dérangé par la situation du Club de Bruges : "J'attends septembre avec impatience"

09:00
Rentrée des classes à Sclessin : voici les compositions probables de Standard - Cercle de Bruges

Rentrée des classes à Sclessin : voici les compositions probables de Standard - Cercle de Bruges

06:00
Gianni Infantino de nouveau visé par une polémique : une affaire embarrassante refait surface

Gianni Infantino de nouveau visé par une polémique : une affaire embarrassante refait surface

08:30
1
Proche du PSG, un Diable Rouge était suivi de très près par le Barça et le Bayern

Proche du PSG, un Diable Rouge était suivi de très près par le Barça et le Bayern

08:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 1
FC Bruges FC Bruges 3-0 KV Courtrai KV Courtrai
Standard Standard 2-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 1-5 Union SG Union SG
STVV STVV 1-1 Lommel SK Lommel SK
La Gantoise La Gantoise 13:30 KV Malines KV Malines
Charleroi Charleroi 16:00 OH Louvain OH Louvain
Zulte Waregem Zulte Waregem 16:00 KRC Genk KRC Genk
Anderlecht Anderlecht 18:30 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Antwerp Antwerp 19:15 SK Beveren SK Beveren
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved